El Barcelona sí asistirá a la gala del Balón de Oro 2025

El FC Barcelona acudirá con amplia representación a la gala del Balón de Oro en París, mientras que el Real Madrid volverá a ausentarse por segundo año seguido por diferencias con los organizadores.

Foto: FC Barcelona
Lamine Yamal, ganador del trofeo Golden Boy 2024

El FC Barcelona ha confirmado oficialmente su presencia en la gala del Balón de Oro que se celebrará el próximo lunes en París, con una amplia delegación encabezada por el técnico Hansi Flick y los jugadores Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Raphinha. Estos futbolistas forman parte de los finalistas al prestigioso galardón, mientras que Flick es uno de los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff, que reconoce al mejor entrenador de la temporada 2024-25. La representación azulgrana evidencia el peso del club en el panorama internacional y la importancia que la entidad otorga a este evento.

Entre las ausencias más notables se encuentran las de Robert Lewandowski y Pedri, quienes también figuran entre los nominados, pero no asistirán a la ceremonia. Pese a ello, el protagonismo recaerá en la joven generación, con Lamine Yamal, vigente ganador del Trofeo Kopa, que busca revalidar el premio, y Pau Cubarsí, que vuelve a ser candidato tras consolidarse como una de las grandes promesas defensivas del fútbol europeo. Su presencia simboliza la apuesta del Barcelona por la cantera y por un futuro prometedor.

Barcelona asiste, Real Madrid no

El Barça femenino también tendrá una presencia destacada en la gala. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor están nominadas al Balón de Oro, mientras que Vicky López compite por el Trofeo Kopa femenino y Cata Coll aspira al Trofeo Yashin Femenino como mejor portera. Además, tanto el primer equipo masculino como el femenino optan al premio al mejor club del año, reflejando el dominio azulgrana en ambas categorías.

La delegación estará acompañada por el presidente Joan Laporta y varios directivos de la entidad, consolidando la imagen institucional del club en un evento de máximo prestigio. La gala, que reunirá a las principales estrellas del fútbol mundial, contará con el contraste de la ausencia del Real Madrid, que por segundo año consecutivo no asistirá debido a diferencias con los organizadores. De esta manera, el Barcelona no solo competirá por títulos individuales, sino también por reforzar su protagonismo en el fútbol europeo y mundial.

Barcelona debuta con triunfo en la Champions League 2025-2026

