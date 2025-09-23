 Joan Laporta asegura que el Camp Nou está listo
Deportes

Laporta asegura que el Camp Nou está listo y espera el visto bueno municipal

Barcelona podría volver al Camp Nou este domingo si recibe la licencia municipal; de lo contrario, continuará jugando en el Olímpico Lluís Companys.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona podría estar muy cerca de regresar al Spotify Camp Nou, su casa histórica, tras más de un año jugando en el Estadio Olímpico Lluís Companys debido a las remodelaciones del recinto. El presidente del club, Joan Laporta, afirmó durante su visita a París para la gala del Balón de Oro que el estadio ya cuenta con todas las certificaciones necesarias y que ahora la decisión está en manos de las autoridades municipales. Según explicó, se han presentado informes de protección civil, ambientales y de inspección de obra que garantizan la seguridad del nuevo recinto.

La vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, reforzó estas declaraciones subrayando que la seguridad del estadio está plenamente certificada, incluso aunque la obra no esté totalmente finalizada. Durante una visita guiada a periodistas, Fort insistió en que el Spotify Camp Nou es mucho más seguro que la versión inaugurada en 1957 y que el club ha trabajado de la mano con el Ayuntamiento para cumplir cada requisito. La meta inmediata es obtener la licencia de primera ocupación que permitiría al primer equipo regresar al estadio en el próximo partido de LaLiga frente a la Real Sociedad.

Laporta y el Barça esperan una respuesta del Ayuntamiento

Sin embargo, el proceso todavía depende de la autorización final de los funcionarios municipales. Si el permiso no llega a tiempo, el conjunto azulgrana tendrá que disputar ese compromiso en el Olímpico Lluís Companys, ya programado en horario vespertino para evitar solaparse con las fiestas de la Mercè. Además, este retraso obligaría al Barça a continuar jugando en Montjuïc al menos un partido más, en este caso ante el PSG por la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En lo que respecta a la normativa europea, Fort explicó que la UEFA exige una licencia vinculada a la fase 1b de las obras, que contempla la apertura parcial del lateral del estadio con capacidad para 45.000 espectadores. El club confía en que dicha fase pueda estar lista en las próximas semanas y así acoger partidos internacionales en el renovado coloso barcelonista. Tanto Fort como Joan Sentelles, director de operaciones del Espai Barça, aseguraron que la documentación ya está preparada para su revisión oficial.

De cara al futuro, las obras continuarán hasta completar la remodelación total del recinto, que alcanzará los casi 105.000 asientos y contará con una cubierta integral. No obstante, la instalación de la cúpula se retrasará hasta el verano de 2026 por la complejidad técnica que implica. A pesar de ello, la dirigencia del Barça se muestra optimista: consideran que el regreso al Camp Nou está cada vez más cerca y que muy pronto los aficionados podrán volver a vibrar en el estadio más emblemático de la ciudad condal.

El Camp Nou vuelve a abrir sus puertas para el Barcelona tras dos años en Montjuïc. - FC Barcelona

