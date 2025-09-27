 Conferencia de prensa de Diego Simeone - Atlético de Madrid
Deportes

Diego Simeone asegura que empezaron a ganar el partido desde el vestuario

"Antes de empezar el partido les pregunté si tenían algún problema importante y me dijeron que no. Entonces les dije: salgan, jueguen y disfruten", confesó Simeone tras el 5-2 al Real Madrid.

Compartir:
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - EFE
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Atlético de Madrid firmó una noche inolvidable tras golear 5-2 al Real Madrid, un resultado que generó la euforia de Diego Pablo Simeone. El entrenador rojiblanco reveló una anécdota especial previa al inicio del encuentro, que refleja su forma de motivar al plantel. "Antes de empezar el partido les pregunté a los chicos si de las cosas importantes de la vida tenían algún problema importante y me dijeron que no. Entonces les dije, salgan jueguen y disfruten, están en un gran momento. Este tipo de partidos muchas veces se presentan una sola vez en la vida, y por suerte me salió bien", expresó el técnico argentino.

Sobre lo visto en el terreno de juego, Simeone destacó la identidad de su equipo y la manera en que afrontaron cada momento del partido. "Me ha gustado todo. El equipo siempre supo el partido que quería hacer. Cuando recibimos los dos goles, el equipo no cambió la búsqueda del partido y lo tradujo en el juego. Me pone muy contento", declaró con satisfacción tras el pitazo final.

Simeone emocionado con la victoria

El entrenador también valoró la atmósfera vivida en el estadio y el impulso que les dio la afición en un duelo de máxima rivalidad. "Nuestra gente fue increíble, maravillosa. Ver la presentación que tuvo el estadio es increíble. Nuestra afición estuvo fantástica y los jugadores van creciendo partido tras partido. Firmaron un partido muy bueno ante un rival muy bueno", señaló.

Simeone aprovechó para resaltar la actuación de Nico González, uno de los fichajes más recientes del club. "Valorar el esfuerzo del club de poder sumarlo en el último tramo del mercado y la confianza que tenía en el futbolista. Es un chico que tiene una gran personalidad y el ADN del Atlético. Lo necesitamos de esta manera. Hablé con él lo que necesitaba de él el primer día. Se lo dije muy claro y está respondiendo de manera muy clara", comentó.

Finalmente, el "Cholo" elogió la entrega de referentes como Koke y Griezmann, y destacó la brillante actuación de Julián, autor de un doblete. "El partido que hizo Koke fue magistral. Admiro el trabajo de él y de Griezmann. Lo han dado todo al Atlético y lo siguen dando desde el lugar que les toca ocupar", indicó. Sobre el argentino, añadió: "Julián es extraordinario. No sé lo que hace para patear esos tiros libres. Me recuerda a Pantic. La humildad que tiene por correr y trabajar, como campeón del mundo y por estar en el Atlético de Madrid. Lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años y tiene que ser importante para la historia del club".

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos