Conferencia de prensa de Diego Simeone - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid firmó una noche inolvidable tras golear 5-2 al Real Madrid, un resultado que generó la euforia de Diego Pablo Simeone. El entrenador rojiblanco reveló una anécdota especial previa al inicio del encuentro, que refleja su forma de motivar al plantel. "Antes de empezar el partido les pregunté a los chicos si de las cosas importantes de la vida tenían algún problema importante y me dijeron que no. Entonces les dije, salgan jueguen y disfruten, están en un gran momento. Este tipo de partidos muchas veces se presentan una sola vez en la vida, y por suerte me salió bien", expresó el técnico argentino.
Sobre lo visto en el terreno de juego, Simeone destacó la identidad de su equipo y la manera en que afrontaron cada momento del partido. "Me ha gustado todo. El equipo siempre supo el partido que quería hacer. Cuando recibimos los dos goles, el equipo no cambió la búsqueda del partido y lo tradujo en el juego. Me pone muy contento", declaró con satisfacción tras el pitazo final.
Simeone emocionado con la victoria
El entrenador también valoró la atmósfera vivida en el estadio y el impulso que les dio la afición en un duelo de máxima rivalidad. "Nuestra gente fue increíble, maravillosa. Ver la presentación que tuvo el estadio es increíble. Nuestra afición estuvo fantástica y los jugadores van creciendo partido tras partido. Firmaron un partido muy bueno ante un rival muy bueno", señaló.
Simeone aprovechó para resaltar la actuación de Nico González, uno de los fichajes más recientes del club. "Valorar el esfuerzo del club de poder sumarlo en el último tramo del mercado y la confianza que tenía en el futbolista. Es un chico que tiene una gran personalidad y el ADN del Atlético. Lo necesitamos de esta manera. Hablé con él lo que necesitaba de él el primer día. Se lo dije muy claro y está respondiendo de manera muy clara", comentó.
Finalmente, el "Cholo" elogió la entrega de referentes como Koke y Griezmann, y destacó la brillante actuación de Julián, autor de un doblete. "El partido que hizo Koke fue magistral. Admiro el trabajo de él y de Griezmann. Lo han dado todo al Atlético y lo siguen dando desde el lugar que les toca ocupar", indicó. Sobre el argentino, añadió: "Julián es extraordinario. No sé lo que hace para patear esos tiros libres. Me recuerda a Pantic. La humildad que tiene por correr y trabajar, como campeón del mundo y por estar en el Atlético de Madrid. Lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años y tiene que ser importante para la historia del club".