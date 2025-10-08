 Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Surinam
Deportes

Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam

"La Bicolor" está urgido de una victoria debido a que se ubica en el sótano del grupo A con un solo punto.

Jesús López encabeza la delegación de Guatemala que viaja a Surinam
Jesús López encabeza la delegación de Guatemala que viaja a Surinam / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, viajó este miércoles a Paramaribo para enfrentarse el viernes a su par de Surinam, líder del grupo A de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

"La Bicolor" está urgido de una victoria debido a que se ubica en el sótano del grupo con un solo punto producto del empate 1-1 en su visita a Panamá y luego de perder como local ante El Salvador.

El seleccionado de Luis Fernando Tena partió sin bajas de peso y con el refuerzo del centrocampista Antonio de Jesús López, del Xelajú, quien no había sido llamado a los primeros partidos de la eliminatoria.

Surinam, que está al frente con cuatro unidades -empató de local con Panamá y derrotó de visita a El Salvador-, está preparada con su legión de futbolistas que militan en el extranjero para recibir a los guatemaltecos.

Una nueva derrota para Guatemala la dejaría cuesta arriba para clasificarse al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con las autoridades deportivas guatemaltecas, el equipo convocado por el estratega mexicano viajó en un vuelo privado y hará una escala en Cartagena de Indias (Colombia), para después dirigirse a Paramaribo.

Panorama eliminatorio

El partido contra Surinam se disputará el viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT y tendrá como árbitro al mexicano Fernando Fernández.

Ese mismo día, la selección de El Salvador, segunda en el Grupo A con tres puntos, recibirá a su similar de Panamá, que está tercera con dos enteros.

Luego de ese partido, el combinado guatemalteco viajará a El Salvador para enfrentar a la selección de ese país el 14 de octubre.

La selección que gane el grupo se clasificará directamente al Mundial de 2026, mientras que las dos mejores segundas de esta fase jugarán una repesca en marzo próximo.

Proyección de la alineación de Guatemala ante Surinam

Guatemala trabajó este día previo al viaje hacia Surinam, sede del encuentro eliminatorio de este viernes 10 de octubre.

*Información EFE.

