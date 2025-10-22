Golpe al Barça: Hansi Flick se perderá el Clásico

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles que Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo del Barcelona durante el Clásico ante el Real Madrid, que se disputará el domingo en el Santiago Bernabéu. El técnico alemán fue sancionado con un partido de suspensión tras su expulsión en la jornada anterior frente al Girona.
El club azulgrana había presentado alegaciones para anular la doble amonestación que vio Flick por protestar decisiones arbitrales, argumentando que los hechos no coincidían con lo reflejado en el acta. Sin embargo, el Comité desestimó la solicitud al considerar que el Barça "no aporta elemento probatorio alguno que desvirtúe" el informe del árbitro. La sanción se aplicó bajo el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas correspondientes establecidas en el artículo 52.
Fuentes consultadas señalaron que el Barcelona recurrirá ante el Comité de Apelación con la esperanza de que el técnico pueda acompañar al equipo en el Bernabéu. No obstante, dentro del propio club existe pesimismo sobre las posibilidades de que el recurso prospere.
Flick verá el partido desde la tribuna
De esta forma, Flick verá el partido desde la tribuna, mientras su cuerpo técnico tomará las riendas desde el banquillo en uno de los encuentros más importantes de la temporada.
En otras resoluciones, el defensa franco-camerunés Allan Nyom, del Getafe, fue sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Real Madrid tras una dura falta sobre Vinícius Júnior.
También fueron castigados con un partido Álex Sancris, del mismo club, y Carl Starfelt, del Celta, por doble amonestación. Además, el Villarreal recibió una multa leve por alteración del orden, y se confirmaron las amonestaciones a los técnicos José Bordalás (Getafe) y Eder Sarabia (Elche).