 Golpe al Barça: Hansi Flick se perderá el Clásico
Deportes

Golpe al Barça: Hansi Flick se perderá el Clásico

Fuentes señalaron que el Barcelona recurrirá ante el Comité de Apelación con la esperanza de que el técnico pueda acompañar al equipo en el Bernabéu.

Compartir:
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles que Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo del Barcelona durante el Clásico ante el Real Madrid, que se disputará el domingo en el Santiago Bernabéu. El técnico alemán fue sancionado con un partido de suspensión tras su expulsión en la jornada anterior frente al Girona.

El club azulgrana había presentado alegaciones para anular la doble amonestación que vio Flick por protestar decisiones arbitrales, argumentando que los hechos no coincidían con lo reflejado en el acta. Sin embargo, el Comité desestimó la solicitud al considerar que el Barça "no aporta elemento probatorio alguno que desvirtúe" el informe del árbitro. La sanción se aplicó bajo el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas correspondientes establecidas en el artículo 52.

Fuentes consultadas señalaron que el Barcelona recurrirá ante el Comité de Apelación con la esperanza de que el técnico pueda acompañar al equipo en el Bernabéu. No obstante, dentro del propio club existe pesimismo sobre las posibilidades de que el recurso prospere.

Flick verá el partido desde la tribuna

De esta forma, Flick verá el partido desde la tribuna, mientras su cuerpo técnico tomará las riendas desde el banquillo en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

En otras resoluciones, el defensa franco-camerunés Allan Nyom, del Getafe, fue sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Real Madrid tras una dura falta sobre Vinícius Júnior.

También fueron castigados con un partido Álex Sancris, del mismo club, y Carl Starfelt, del Celta, por doble amonestación. Además, el Villarreal recibió una multa leve por alteración del orden, y se confirmaron las amonestaciones a los técnicos José Bordalás (Getafe) y Eder Sarabia (Elche).

En Portada

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas t
Nacionales

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

06:56 PM, Oct 21
Guatemala se prepara para ingreso de primeros frentes fríost
Nacionales

Guatemala se prepara para ingreso de primeros frentes fríos

08:41 PM, Oct 21
Sub-17 de Guatemala conoce rivales de Clasificatorias 2026t
Deportes

Sub-17 de Guatemala conoce rivales de Clasificatorias 2026

07:03 PM, Oct 21
El Zoológico La Aurora rendirá homenaje a los animales que han partidot
Farándula

El Zoológico La Aurora rendirá homenaje a los animales que han partido

03:06 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialEE.UU.#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos