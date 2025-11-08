 Tottenham y Manchester United igualan con final de locura
Deportes

Tottenham y Manchester United igualan con final de locura

'Spurs' y 'Red Devils' firmaron un choque electrizante que se definió en la última jugada. De Ligt marcó el 2-2 y arruinó una remontada que los Spurs celebraban antes de tiempo.

Tottenham y Manchester United igualan con final de locura - EFE
Tottenham y Manchester United igualan con final de locura / FOTO: Agencia EFE

El Tottenham Hotspur y el Manchester United protagonizaron un duelo vibrante que terminó en un empate agónico, marcado por un desenlace inesperado. Los locales ya celebraban lo que hubiera sido su primera victoria en casa en más de dos meses, pero un cabezazo de Matthijs de Ligt en el minuto 96 silenció por completo al Tottenham Hotspur Stadium. El tanto del neerlandés, en la última jugada del encuentro, culminó un tramo final frenético en el que ambos equipos pasaron por escenarios de triunfo y frustración.

El United había logrado adelantarse gracias a un soberbio cabezazo de Bryan Mbeumo y al impecable desempeño del guardameta Senne Lammens, elegido recientemente como el mejor jugador de la Premier League en octubre. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminado para los visitantes, el Tottenham reaccionó con ímpetu. Mathys Tel igualó con un disparo que se desvió en De Ligt y, ya en el descuento, Richarlison apareció para peinar un balón que se coló ajustado al poste, desatando la euforia en las gradas.

Manchester United lo empató sobre la hora

La intensidad del duelo dejó oportunidades claras para ambos bandos. El Tottenham pudo haber marcado mucho antes de no ser por las brillantes intervenciones de Lammens ante remates a quemarropa de Cristian Romero y João Palhinha. Por su parte, el United también tuvo opciones para sentenciar, aunque Bruno Fernandes no estuvo fino en un disparo desde la frontal y Benjamin Sesko desperdició un mano a mano que resolvió con solvencia Micky van de Ven.

Cuando todo apuntaba a una victoria clave para los de Thomas Frank, el destino tomó otro giro. Con el tiempo cumplido y Lammens incorporado al ataque en un último intento desesperado, De Ligt conectó un cabezazo certero en el segundo palo para sellar el 2-2 final. El empate, aunque emocionante, deja a ambos equipos con un sabor agridulce: los Spurs se mantienen terceros con 18 puntos, pero pueden alejarse del líder si el Arsenal gana, mientras que el United, con la misma puntuación, continúa séptimo por diferencia de goles.

