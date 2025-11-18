 Bolivia pierde amistoso ante Japón de cara al repechaje
Deportes

Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial

Previo al partido se hizo un minuto de silencia en homenaje al fallecido técnico español Xabier Azkargorta, quien dio a los bolivianos su primera clasificación mundialista.

Bolivia perdió ante Japón un duelo amistoso de cara al repechaje de marzo de 2026
Bolivia perdió ante Japón un duelo amistoso de cara al repechaje de marzo de 2026 / FOTO: EFE

La selección de Bolivia perdió por 3-0 este martes su amistoso en Tokio contra Japón, que se mostró muy superior al equipo de Óscar Villegas y en buena forma para el Mundial de 2026, al que la Verde aspira a clasificarse en la repesca de marzo.

El conjunto japonés arrancó dominando el encuentro, con varias ocasiones en los primeros minutos de juego que se tradujeron en un espectacular primer gol de los samuráis azules en el minuto 4 a cargo de Daichi Kamada, tras una larga asistencia de Take Kubo.

La defensa de Bolivia era incapaz de contener los avances de los japoneses, que conseguían penetrar con facilidad por ambas bandas en el área rival, generando mucho peligro.

A los bolivianos les costaba además sacar rédito de las contras, con un Japón que se replegaba con rapidez hacia su portería sin que a los jugadores de la Verde les diera tiempo de encontrarse.

Un disparo desde fuera del área de Gabriel Villamíl en el minuto 30 se acercó peligrosamente al margen derecho de la portería nipona, rompiendo con la tendencia del encuentro, aunque la ocasión aislada se escapó sin que el portero tuviera que desviarla.

Bolivia se reactivó algo al final de la primera mitad, pero todos sus intentos se resolvieron desde fuera del área rival.

Detalles del segundo tiempo 

Al inicio del segundo tiempo Bolivia arrancó con fuerza, buscando insistentemente la portería japonesa, sin mucha fortuna.

Los samuráis azules, con seguridad, mantuvieron a raya a la Verde, que aprovechaba cualquier balón perdido para tratar de acercarse lo más posible al área rival, sin encadenar apenas jugadas.

Tras varios avances frustrados, Japón se anotó un segundo tanto en el minuto 72, con un disparo a portería de Shuto Machino al poco de entrar en juego que se coló entre los brazos del guardameta boliviano, Guillermo Viscarra.

Un tercer gol en el minuto 78, tras un preciso disparo de Keito Nakamura desde dentro del área boliviana, sirvió para sentenciar el partido.

Con el encuentro de este martes, Japón encadena tres victorias consecutivas, tras los amistosos contra Brasil (3-2) y Ghana (2-0).

El enfrentamiento con Bolivia fue además el partido número 100 del seleccionador nipón Haijme Moriyasu al frente del conjunto.

*Información EFE.

