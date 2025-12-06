 Resultado Mictlán-Municipal - Cuartos de final Apertura 2025
Deportes

Municipal logra valiosa victoria en la ida de los cuartos de final

Con un gol de Eddie Hernández al minuto 90+2, Municipal se llevó la victoria ante Mictlán y encamina su clasificación a la próxima ronda del Apertura 2025.

Partido entre Mictlán y Municipal por la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 - CSD Mictlán
Partido entre Mictlán y Municipal por la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 / FOTO: CSD Mictlán

Este sábado, dio inicio la actividad de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 del futbol guatemalteco. El primer encuentro de las cuatro llaves fue el Mictlán vs. Municipal que se llevó a cabo en el Estadio La Asunción y que terminó con una victoria 'in extremis' de los rojos con un marcador de 0-1.

A lo largo de los 90 minutos, Mictlán fue el equipo que generó mejores ocasiones de gol, sobre todo en el primer tiempo, donde parecía cuestión de tiempo para que se adelantaran en el electrónico, pero entre las buenas intervenciones del arquero y la falta de definición de los delanteros no llegó en ansiado gol para los conejos, que terminaron pagando caro, pues Municipal empezó a generar ocasiones y tras varios intentos terminaron llevándose la victoria al minuto 90+2 con un gol de Eddie Hernández, quien justo había ingresado en los minutos finales del encuentro, tras un gran pase de Pedro Altán.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Municipal y Mictlán?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 entre Municipal y Mictlán se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre, el partido está programado a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol'. 

Es importante mencionar que tanto en cuartos de final como en semifinales no hay tiempos extra, en el caso de que un equipo no tenga ventaja en el marcador global, el segundo criterio a tener en cuenta será la posición en la tabla de clasificación, en el caso de necesitar de este criterio, en esta llave el beneficiado sería Municipal, que terminó en primer lugar de la tabla, mientras que Mictlán terminó en el octavo puesto.

Partido entre Mictlán y Municipal por la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 - Luis Martínez

