Laporta responde las recientes acusaciones de Florentino

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Florentino Pérez en relación con el caso Negreira, calificándolas de exageradas y fuera de lugar. Según Laporta, en el entorno del Real Madrid existe una obsesión creciente con el club azulgrana, hasta el punto de hablar de una "barcelonitis aguda" profundamente arraigada en el madridismo. Para el dirigente culé, este enfoque revela más preocupación por el Barcelona que por los propios asuntos del club blanco.
Laporta aseguró que esta situación, lejos de incomodar al Barça, termina beneficiándolo, ya que considera que desde Madrid se insiste en un discurso que busca desviar la atención de problemas deportivos propios. En su opinión, el tema Negreira se sigue utilizando como una excusa para justificar resultados que no han sido los esperados, alargando un debate que, desde la óptica barcelonista, carece de fundamentos sólidos en el ámbito deportivo.
Relación rota entre Laporta y Florentino Pérez
El mandatario azulgrana también vinculó el cambio de tono de Florentino Pérez con el nuevo posicionamiento institucional del Barcelona en el panorama del fútbol europeo. Laporta explicó que la reciente aproximación del club a la UEFA, alejándose del proyecto de la Superliga impulsado por el Real Madrid, ha marcado un punto de inflexión. Según indicó, el Barça apuesta por la estabilidad y la convivencia en el fútbol, mientras que otros mantienen posturas que generan confrontación.
Por último, Laporta se refirió al compromiso copero ante el Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Subrayó el respeto del Barcelona hacia un rival de Primera RFEF y destacó la dificultad de este tipo de encuentros a partido único y como visitante. Con la ciudad volcada con su equipo y un ambiente especialmente motivado, el presidente recalcó que el Barça viaja con la intención de defender el título y afrontar el desafío con la máxima seriedad.