 Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026

El piloto guatemalteco se posiciona en la casilla 77 de la clasificación general individual de su división, la Rally2.

Francisco Arredondo durante séptima etapa del Dakar 2026 / FOTO: César Pérez
Francisco Arredondo durante séptima etapa del Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

El Rally Dakar 2026 no tiene piedad. Y a pesar, de que este sábado la caravana vivió un día de descanso luego de seis jornadas, este domingo la séptima etapa les dio a los corredores una nueva paliza en el desierto, con un recorrido de casi 900 kilómetros, entre enlace y especial, a lo cual el piloto guatemalteco de la división Rally2, Francisco Arredondo, respondió, basándose en toda su experiencia, y finalizó en el puesto 84, con un tiempo de 7:20.04 horas.

Con ello, Francisco Arredondo, piloto del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, ahora se posiciona en la casilla 77 de la clasificación general de su división, la cual es liderada por el norteamericano, Preston Campbell, que cronometra 30:31.03 horas. El ganador del día fue el sudafricano, Michael Docherty, compañero de equipo del corredor chapín.

Este domingo se realizó la séptima etapa del recorrido. La jornada se desarrolló entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, fue jornada de 877 kilómetros, dividida en un enlace de 418 kilómetros, para luego dar paso a la especial cronometrada de 459 kilómetros, y Francisco Arredondo completó la largada. 

Mentalmente, los pilotos se prepararon para la reanudación, aunque este domingo, no fue nada fácil, por lo extenso y desgastante del recorrido. La confianza adquirida en la primera semana fue clave para enfrentar este segundo tramo del rally, tanto si luchan por la victoria, como por el honor de completar el recorrido. Las pistas arenosas, rápidas y provistos de arbustos, predominaron en la etapa. Cuando el kilometraje total se acercó a los 900 kilómetros, la capacidad de concentración fue clave para terminar bien el día.

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 7 del Dakar 2026 / César Pérez

La octava etapa para Francisco Arredondo

Este lunes se correrá la octava etapa del Dakar 2026. Un trayecto, que tendrá un Enlace de 238 kilómetros y una Especial cronometrada de 483 kilómetros, tendrá salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, una ciudad a la que no llegaba la caravana desde el 2022, por lo que este regreso se merece una bonita vuelta por la región.

La especial más larga de esta edición, encantará a los pilotos más polivalentes, capaces de marcar el ritmo en las mesetas fuera de las pistas, de lidiar con la vegetación en las travesías de los cañones, y de no dejarse sorprender por los cambios de rumbo. Sin duda, una de las etapas más completas del Dakar y el guatemalteco Francisco Arredondo dirá presente.

Día de descanso para Francisco Arredondo en el ecuador del Dakar 2026

Tras seis duras etapas, Francisco Arredondo aprovecha el día de descanso del Dakar para recargar energías, analizar su rendimiento y prepararse para afrontar los desafíos de la segunda mitad.

*Información de César Pérez.

