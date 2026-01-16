Hansi Flick: Me ha gustado mucho la actitud de mi equipo

El entrenador del F. C. Barcelona, Hansi Flick, reconoció que le gustó "mucho" la actitud de sus futbolistas en la victoria que consiguió su equipo ante el Real Racing Club (Racing de Santander) en los octavos de final de la Copa del Rey (0-2, goles de Ferran Torres y Lamine Yamal).
Además, ha apuntado que, tras la derrota del Real Madrid en la víspera ante el Albacete, tenía claro que "no se gana solo con el nombre" y que debían de conseguirlo con "actitud y seriedad".
Por otro lado, Hansi Flick valoró "muy positivamente" la portería a cero de Joan García, del cual ha dicho que ponerle en la Copa del Rey no ha sido una decisión sencilla para él, aunque creía que era lo mejor para el equipo.
Del conjunto santanderino, ha asegurado que es "uno de los grandes" de Segunda División en los últimos años, por lo que, a su juicio, era "muy importante la victoria" después de la "alegría" de la Supercopa.
"Me ha gustado mucho la actitud del equipo porque el Racing es un gran equipo. Además, me ha sorprendido la manera de defender del Racing, no ha sido un partido fácil para ellos, porque ellos hacen un buen futbol", sentenció el alemán Hansi Flick.
Barcelona, último clasificado a cuartos de final
El Barcelona se impuso por 0-2 al Real Racing Club, con un tanto de Ferrán Torres y otro de Lamine Yamal, en un encuentro en el que Hansi Flick tuvo que sacar a toda su artillería para ganar el partido.
El Barcelona tardó en abrir la lata pero, en el minuto 65, tras un previo remate del racinguista Suleiman, los blaugranas pudieron, por primera vez en el encuentro, contragolpear y Fermín sirvió un buen balón al espacio a Ferrán Torres, que no se puso nervioso en el mano a mano frente a Ezkieta, al cual dribló y metió a placer.
El conjunto de José Alberto tuvo una clara ocasión para lograr el empate en el tiempo añadido, con un dos para uno de Manex Lozano y Andrés Martín ante Joan García, aunque el delantero cedido por el Athletic Club decidió jugársela y no logró anotar.
En la siguiente jugada, Lamine Yamal, a pase de Raphinha sentenció el encuentro con el definitivo 0-2 que certificaba el pase a cuartos del Barcelona.
*Información EFE