 Real Madrid: Mbappé regresa a una lista con siete bajas
Deportes

Real Madrid: Kylian Mbappé regresa a una lista con siete bajas

El equipo merengue recibe a Levante este sábado a las 07:00 horas GT, donde Álvaro Arbeloa debuta como técnico en el estadio Santiago Bernabéu.

Compartir:
Mbappé figura en la lista de convocados para este sábado
Mbappé figura en la lista de convocados para este sábado / FOTO: EFE

Kylian Mbappé, junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni más el canterano Álvaro Leiva, son las novedades en la segunda convocatoria de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid, con siete bajas, para medirse al Levante en su estreno en el Santiago Bernabéu en La Liga.

A los jugadores que se encontraban en la enfermería madridista, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, se sumaron tras la Supercopa de España Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo, y, en las últimas horas, Andriy Lunin, portero titular en la Copa del Rey que no entrenó el viernes. Sigue fuera del equipo Brahim Díaz, que disputará con Marruecos la final de la Copa África.

Tras asegurar Arbeloa en rueda de prensa que todos los jugadores que se quedaron en la capital de España el pasado miércoles, y no viajaron a Albacete, donde el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey, fue por su estado físico, lesionados o con dolencias que conllevaban riesgos si recibían minutos, el técnico recupera para medirse al Levante a cinco integrantes de la primera plantilla.

Entre ellos Mbappé, que ha probado su rodilla izquierda, en la que arrastra un esguince, en dos entrenamientos. El delantero francés entra en la convocatoria y será el sábado cuando se decida si puede volver a tener minutos o se espera al martes en el duelo ante el Mónaco de la Liga de Campeones.

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

Por su parte, Albacete pide apoyo a la afición para identificar a la persona que lanzó un plátano (banano) al terreno de juego.

Los convocados

En la presencia de canteranos, con una apuesta clara de Arbeloa, se mantienen junto a los porteros habituales Fran González y Sergio Mestre, el lateral David Jiménez, el centrocampista Jorge Cestero y César Palacios.

Se caen de la lista respecto a Albacete Joan Martínez y Manuel Ángel, y es novedad Leiva. Arbeloa sigue sin contar con Thiago Pitarch, un habitual en las convocatorias de Xabi Alonso.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Levante en la jornada 20 de La Liga en el Santiago Bernabéu la integran:

  • Porteros: Thibaut Courtois, Fran González y Sergio Mestre
  • Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Fran García
  • Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios
  • Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.
Video: Así fue la última diferencia entre Xabi Alonso y Mbappé

Tras la final de la Supercopa de España, al futbolista francés se le acusa de una acción antideportiva y de desobediencia a Xabi.

*Información EFE.

En Portada

Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: Es una persecución a los pueblost
Nacionales

Presidente de 48 Cantones de Totonicapán: "Es una persecución a los pueblos"

11:07 AM, Ene 16
Presentan la Media Maratón Max Tott 2026t
Deportes

Presentan la Media Maratón Max Tott 2026

01:54 PM, Ene 16
Confirman fuga de un privado de libertad en Izabalt
Nacionales

Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal

01:25 PM, Ene 16
Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowlt
Farándula

Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el SuperBowl

01:56 PM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos