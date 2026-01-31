Resultado Municipal vs. Guastatoya Clausura 2026, fecha 4

En el estadio Manuel Felipe Carrera las emociones del Torneo Clausura 2026 continuaron este sábado 31 de enero como parte de la fecha 4 que midió a las oncenas de Mario Acevedo, Municipal, y de Pablo Centrone, Deportivo Guastatoya.
En el duelo de los "Rojos" y del "Pecho Amarillo" la primera oportunidad de gol la tuvo el local, quien logró anotar al minuto y medio de juego tras un cabezazo de José Morales, pero dicha jugada quedó anulada por una clara posición adelantada.
Posteriormente el partido entró en una fase donde no hubo emociones ni mucha actividad en los arcos de Kenderson Navarro ni de Rubén Escobar. Fue pasada la media hora de juego donde el partido tuvo varias emociones y dos goles marcados desde el punto penalti.
Primero, al 28, un agarrón irresponsable de Víctor Ávalos sobre José Mena dio un penalti a favor de Municipal. John Méndez ejecutó a Rubén Escobar y al 30 hac´´ia gritar a la afición roja para el 1-0 desde el punto penalti.
Segundo, Ariel Lon ingresa al área de Municipal y va a una pelota dividida junto a Kenderson Navarro, quien lo derriba y el árbitro Diego Ojer marcar el segundo penalti del partido; era el minuto 34. Víctor Ávalos, con el sabor del error cometido en el penalti a favor de Municipal, decidió cobrar, y su remate antes de ingresar a la portería de Navarro se estrelló en el paral, pero terminó siendo gol que valió el empate 1-1 al 36.
Gol de Municipal
#Clausura2026 | Así definió John Méndez su penalti en media hora de juego. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) January 31, 2026
?Municipal 1-0 Guastatoya?
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/vS5yMBW3IV
Gol de Guastatoya
#Clausura2026 | De esta forma venció Víctor Ávalos a Kenderson Navarro para igualar las acciones en El Trébol. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) January 31, 2026
?Municipal 1-1 Guastatoya?
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/IFBi8ZtGjJ
Gol de Cristian Hernández
Para el segundo tiempo, Mario Acevedo solo hizo una variante, retiró a Cristian Jiménez e ingresó a Cristian Hernández, quien un minuto y medio después aparecía en el marcador para darle el 2-1 a favor del "Mimado de la Afición".
Este gol, parecía demoler al club guastatoyano, que pese a las circunstancias, seguí buscando igualar las acciones.
Lo malo del partido fue la lesión de Jefry Bantes, quien al minuto 54 se resintió del tobillo derecho, y fue sustituido en el partido. Su lugar fue para Yolmar Baltazar. Posteriormente, el jugador fue trasladado a un centro asistencial para su observación. Más adelante se informará del alcance de la lesión del jugador rojo.
Al final del partido, prevaleció el gol de Hernández y Municipal alcanza su segundo triunfo del campeonato y en el estadio Manuel Felipe Carrera. Actualmente suma 7 puntos y sigue de líder de la temporada 2025-2026.
Por su parte, Guastatoya pierde su primer duelo del Clausura 2026, y en el tema acumulado su situación podría complicarse y todo ello dependerá de los resultados de Comunicaciones y Marquense.
La quinta fecha del Clausura 2026 empezará el viernes 6 de febrero con el duelo de Malacateco vs. Municipal, y el cuadro guastatoyano le hará los honores a los quetzaltecos del Xelajú el sábado a las 19:00 horas.