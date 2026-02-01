Resultado Aurora vs. Malacateco - Jornada 4 Clausura 2026

Aurora celebró este domingo un triunfo importante en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El Estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, fue el escenario donde los aurinegros recibieron a Malacateco en un duelo intenso y cerrado, que terminó resolviéndose por la mínima diferencia a favor del conjunto castrense.
El único tanto del encuentro llegó al minuto 40 del primer tiempo, en una acción que generó dudas. Alejandro Galindo protagonizó una gran escapada que culminó con el balón en el fondo de la red; sin embargo, en la repetición televisiva se apreció que Marlon Chun desvió el esférico hacia su propio arco. Pese a ello, el árbitro central Julio Luna decidió adjudicar el gol a Galindo, validando así la ventaja de Aurora.
Aurora se llevó tres puntos de oro
El resultado representa un impulso anímico para los aurinegros, que sumaron su primera victoria del torneo y alcanzaron cinco puntos en la tabla de posiciones. Antes de este compromiso, Aurora había registrado dos empates y una derrota, por lo que el triunfo ante un rival de peso como Comunicaciones cobra especial relevancia en su lucha por escalar posiciones.
En contraste, Malacateco sufrió su segunda derrota del campeonato, un tropiezo que frena su regularidad en estas primeras jornadas. Los toros se mantienen con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y ahora deberán corregir errores si desean mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.