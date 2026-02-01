 Resultado Aurora vs. Malacateco - Jornada 4 Clausura 2026
Deportes

Aurora logra su primera victoria del Clausura 2026

El cuadro aurinegro derrotó a Malacateco en un duelo cerrado y sumó su primera victoria del Clausura 2026, llegando a cinco puntos en el torneo.

Compartir:
Celebración de Aurora ante Malacateco - Aurora FC
Celebración de Aurora ante Malacateco / FOTO: Aurora FC

Aurora celebró este domingo un triunfo importante en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El Estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán, fue el escenario donde los aurinegros recibieron a Malacateco en un duelo intenso y cerrado, que terminó resolviéndose por la mínima diferencia a favor del conjunto castrense.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 40 del primer tiempo, en una acción que generó dudas. Alejandro Galindo protagonizó una gran escapada que culminó con el balón en el fondo de la red; sin embargo, en la repetición televisiva se apreció que Marlon Chun desvió el esférico hacia su propio arco. Pese a ello, el árbitro central Julio Luna decidió adjudicar el gol a Galindo, validando así la ventaja de Aurora.

Aurora se llevó tres puntos de oro

El resultado representa un impulso anímico para los aurinegros, que sumaron su primera victoria del torneo y alcanzaron cinco puntos en la tabla de posiciones. Antes de este compromiso, Aurora había registrado dos empates y una derrota, por lo que el triunfo ante un rival de peso como Comunicaciones cobra especial relevancia en su lucha por escalar posiciones.

En contraste, Malacateco sufrió su segunda derrota del campeonato, un tropiezo que frena su regularidad en estas primeras jornadas. Los toros se mantienen con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y ahora deberán corregir errores si desean mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.

Foto embed
Partido entre Aurora y Malacateco por la cuarta jornada del Clausura 2026 - Aurora FC

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSE

11:49 AM, Feb 01
México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemalat
Internacionales

México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

11:51 AM, Feb 01
Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturadot
Nacionales

Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

10:04 AM, Feb 01
Super Bowl 2026: Perfil de los Seattle Seahawkst
Deportes

Super Bowl 2026: Perfil de los Seattle Seahawks

01:57 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos