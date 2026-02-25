 Mbappé queda descartado para el duelo ante el Benfica
Mbappé queda descartado para el duelo ante el Benfica

El delantero francés no ha sido incluido en la convocatoria debido a las molestias persistentes en su rodilla izquierda.

Kylian Mbappé en conferencia de prensa - Real Madrid C.F.
Kylian Mbappé en conferencia de prensa / FOTO: Real Madrid C.F.

La ausencia de Kylian Mbappé supone un duro golpe para el Real Madrid en el partido de vuelta del ‘play-off’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Benfica. El delantero francés no ha sido incluido en la convocatoria debido a las molestias persistentes en su rodilla izquierda, una dolencia que le impidió completar el entrenamiento del martes y que no ha evolucionado favorablemente en las últimas horas. El cuerpo técnico ha optado por la prudencia, priorizando la recuperación total del jugador en un momento clave de la temporada.

Según fuentes del club, Mbappé arrastra problemas en la misma rodilla desde finales del año pasado, cuando sufrió un esguince que le ha generado molestias intermitentes. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar si necesita un periodo de descanso más prolongado. La decisión de dejarlo fuera responde tanto a criterios médicos como a la intención de evitar riesgos mayores que puedan comprometer su participación en compromisos futuros de máxima exigencia.

Mbappé afronta un duelo clave sin Mbappé

El conjunto blanco afrontará el duelo ante el Benfica con varias bajas sensibles. Además de Mbappé, tampoco estarán disponibles Dean Huijsen, quien continúa recuperándose de una lesión muscular en el gemelo derecho; Jude Bellingham y Éder Militao, que permanecen en la enfermería; ni Dani Ceballos, lesionado recientemente en El Sadar. A estas ausencias se suma la de Rodrygo Goes, ya recuperado físicamente, pero sancionado para esta eliminatoria.

Ante este panorama, el técnico Álvaro Arbeloa ha decidido reforzar la convocatoria con jóvenes talentos de la cantera, citando a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch. La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Vinícius, Brahim y Gonzalo, en un encuentro que exigirá carácter y eficacia para superar a un Benfica competitivo. El Real Madrid buscará avanzar en Europa pese a las adversidades, confiando en la profundidad de su plantilla y en la capacidad de respuesta de sus futbolistas.

Foto embed
Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu - Agencia EFE

Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

