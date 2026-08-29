El Tottenham vuelve a tocar fondo en la Premier League

El Tottenham Hotspur no encuentra la salida a una crisis que parece prolongarse desde las últimas temporadas. Pese a haber invertido cerca de 500 millones de euros en fichajes durante el verano, los ‘Spurs’ volvieron a quedarse sin respuestas y cayeron 2-0 ante el Newcastle United. El resultado deja al conjunto londinense con dos derrotas en sus dos primeras jornadas de la Premier League, sin goles anotados y con cinco recibidos.
La goleada ante el Charlton Athletic en la Copa de la Liga, que permitió avanzar a la tercera ronda, quedó reducida a un espejismo. En la competición liguera, el Tottenham volvió a mostrar las dificultades que lo han acompañado en los últimos años y que lo llevaron a terminar decimoséptimo en las dos campañas anteriores. El mal comienzo también representa un duro golpe para Roberto De Zerbi, cuyo crédito al frente del equipo comienza a quedar en entredicho.
El Tottenham sigue en crisis
La directiva respaldó al técnico con una fuerte inversión, pero los nuevos refuerzos todavía no han conseguido cambiar la dinámica. Sandro Tonali y Mateus Fernandes tuvieron poca influencia, mientras que Omar Marmoush pasó prácticamente inadvertido en su debut y Savinho ni siquiera pudo participar por cansancio. Pedro Porro fue de los pocos futbolistas que intentaron cambiar el rumbo del encuentro y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, pero el Newcastle aprovechó mejor sus oportunidades.
El conjunto visitante encontró el camino del triunfo en el segundo tiempo gracias a una gran acción iniciada por Nico González, quien tuvo un destacado debut. Su preciso desplazamiento largo fue aprovechado por Amar Dedic, que asistió a Anthony Elanga para abrir el marcador al minuto 62.
Poco después, Yoane Wissa amplió la ventaja con un remate acrobático y sentenció un partido que terminó con una imagen ya conocida en el Tottenham Hotspur Stadium: aficionados abandonando las gradas antes del pitido final. Tras dos fechas, los ‘Spurs’ son colistas, siguen sin marcar y vuelven a dejar más dudas que respuestas, mientras el Newcastle suma cuatro puntos después de enfrentarse al Liverpool y al propio Tottenham.