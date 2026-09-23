 Corea del Norte termina con el sueño mundialista de Colombia
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Corea del Norte termina con el sueño mundialista de Colombia

En la otra semifinal, España se impuso a Italia y peleará por el título ante las actuales campeonas del mundo.

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Corea del Norte se medirá a España por la disputa del título Mundial Sub-20 2026
Corea del Norte se medirá a España por la disputa del título Mundial Sub-20 2026 / FOTO: @FIFAWWC
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Corea del Norte implantó ante Colombia su condición de campeón, atravesó con autoridad la semifinal (3-0) y alcanzó, por segunda edición seguida, la final de Mundial Sub-20 femenino que el domingo jugará contra España que previamente eliminó a Italia.

Las dos últimas campeonas del certamen -España en el 2022 y Corea del Norte en el 2024- jugarán el encuentro definitivo por una nueva corona. El combinado asiático, que plasmó una notable superioridad frente a Colombia, aspira a su cuarto trofeo y erigirse en la selección con más éxitos en esta competición. Actualmente está igualada, con tres títulos, a Alemania. Son las más laureadas.

Será la cuarta final que dispute el conjunto norcoreano, que perdió la del 2008 contra Estados Unidos, y la tercera de la selección española que además del título del 2022 cayó en la del 2018, frente a Japón.

La distancia entre Corea del Norte y Colombia fue evidente y solo la falta de acierto en los metros finales del combinado de Han Chol-Hak evitó una goleada mayor.

Los goles que dan pase a la final

Pero es que Corea del Norte, de la mano de Jon Il-Chong, que participó en cada uno de los tres goles, fue a por la victoria desde el principio. Varios tiros lejanos, sin acierto, mostraron las intenciones asiáticas que abrió el marcador a la media hora, en el minuto 29, con un error de la portera Luisa Agudelo que no fue capaz de despejar bien un tiro sin ángulo de Jon Il Chong y propició varios rechaces hasta que Park Ok-i recogió el balón para llevarlo a la red.

Seis después llegó el segundo, en un centro por la izquierda de Jon Il-Chong que remató de cabeza Choe Rim-Jong y que dejó en evidencia de nuevo a la meta sudamericana.

El tercero llegó a la vuelta de vestuarios tras el descanso, en un balón parado, una jugada ensayada que puso en movimiento Kan Ryu Mi hacia Jon Il-Chong que centró al área pequeña donde So Ryu Gyong estaba preparada para rematar, marcar y sentenciar.

Ri Su Jong, que saltó al campo al inicio de la segunda parte, falló una ocasión clara, un mano a mano que rozó la portera y que hubiera supuesto el cuarto. Sin embargo, Corea del Norte, que en ningún momento pasó aprietos y que su portería apenas fue amenazada, bajó la intensidad en el tramo final, completó los cambios y empezó a pensar en la final que disputará con España, el domingo.

  • Partido por el tercer lugar: Sábado 26 de septiembre, Italia vs. Colombia a las 10:00 horas GT
  • Final: Domingo 27 de septiembre, España vs. Corea del Norte a las 10:00 horas GT. 
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España clasificó a la final del Mundial Sub-20 femenino - @FIFAWWC

*Información EFE.

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