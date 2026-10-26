Balón de Oro: Se anuncia por error a los tres finalistas

La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.
Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.
En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.
El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 22:30 hora de Londres.
Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.
Más sobre el Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 (70.ª edición) se celebra el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres (primera vez fuera de Francia), en homenaje a Stanley Matthews (primer ganador en 1956) y al 70.º aniversario del premio.
Es coorganizado por France Football (Grupo L’Équipe) y la UEFA. Reconoce las mejores actuaciones de la temporada 2025-26 (aproximadamente del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo la final del Mundial masculino).
Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott.
Difusión: En directo en ballondor.com, DAZN (gratuito en muchos países) y emisoras locales (como L’Équipe en Francia).
Otros premios: Se entregan alrededor de 13 galardones, incluyendo Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa (mejor joven), Trofeo Yashin (porteros), entrenadores, etc.
*Información EFE.