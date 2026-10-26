 Balón de Oro: Se anuncia por error a los tres finalistas
Deportes

Organización del Balón de Oro anuncia por error los tres finalistas

Las publicaciones realizadas este día, enumeran los logros conseguidos por cada uno de los finalistas.

Compartir:
Los muñecos de cera de Kane, Yamal y Mbappé posan juntos en el Madame Tussaud de Londres
Los muñecos de cera de Kane, Yamal y Mbappé posan juntos en el Madame Tussaud de Londres / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.

En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 22:30 hora de Londres.

Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.

Más sobre el Balón de Oro 2026 

La ceremonia del Balón de Oro 2026 (70.ª edición) se celebra el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres (primera vez fuera de Francia), en homenaje a Stanley Matthews (primer ganador en 1956) y al 70.º aniversario del premio.

Es coorganizado por France Football (Grupo L’Équipe) y la UEFA. Reconoce las mejores actuaciones de la temporada 2025-26 (aproximadamente del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, incluyendo la final del Mundial masculino).

Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott.

Difusión: En directo en ballondor.com, DAZN (gratuito en muchos países) y emisoras locales (como L’Équipe en Francia).

Otros premios: Se entregan alrededor de 13 galardones, incluyendo Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa (mejor joven), Trofeo Yashin (porteros), entrenadores, etc.

*Información EFE.

En Portada

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!t
Deportes

¡El inglés Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026!

05:02 PM, Oct 26
Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026 t
Deportes

Descubre a todos los ganadores de la Ceremonia del Balón de Oro 2026

04:26 PM, Oct 26
Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo fraudet
Internacionales

Elecciones en Brasil: Trump cree que hubo "fraude"

02:38 PM, Oct 26
Congreso podría elegir junta directiva esta semanat
Nacionales

Congreso podría elegir junta directiva esta semana

04:57 PM, Oct 26
Transportistas responden a acusaciones de sobornos mientras diputado exige revisar tarifast
Nacionales

Transportistas responden a acusaciones de sobornos mientras diputado exige revisar tarifas

03:03 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCReal MadridJusticiaFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar