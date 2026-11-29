El Club Sport Cartaginés, dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, selló su clasificación a las semifinales del fútbol costarricense tras imponerse 2-0 a Pérez Zeledón en la última jornada de la fase regular. Con este resultado, el conjunto brumoso alcanzó los 37 puntos y finalizó en la segunda posición de la tabla, igualado en unidades con Saprissa, pero por detrás del equipo morado debido a la diferencia de goles. Ahora, los brumosos tendrán como próximo desafío a Sporting FC, en una serie que definirá a uno de los finalistas del campeonato.
Cartaginés afrontó el compromiso con la obligación de conseguir una victoria y mantenerse pendiente de lo que sucediera en el encuentro de Saprissa. Los dirigidos por Villatoro respondieron desde los primeros minutos y encontraron la ventaja al 20', gracias a la anotación de Alonso Hernández. El tanto permitió a los locales manejar el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad y marcharse al descanso con una ventaja que los acercaba a su objetivo de cerrar la fase regular entre los primeros puestos.
Semanas de todo o nada para Amarini Villatoro
En la segunda mitad, el equipo brumoso mantuvo el control y terminó de sentenciar el resultado al minuto 66, cuando Diego Messen apareció para marcar el 2-0 definitivo. Aunque Cartaginés cumplió con su parte, el triunfo de Saprissa frente a Inter San Carlos le impidió quedarse con el liderato. Pese a ello, el segundo lugar representa una recompensa al trabajo realizado durante la competición y le permite afrontar las semifinales con la ilusión de pelear por un nuevo título.
El calendario también presenta un desafío internacional para el conjunto costarricense, ya que, además de la eliminatoria frente a Sporting FC, Cartaginés disputará la final de la Copa Centroamericana 2026 contra Liga Deportiva Alajuelense. La serie tendrá su primer encuentro en el estadio Fello Meza y se definirá en el Alejandro Morera Soto. De esta manera, Amarini Villatoro y sus dirigidos afrontarán una etapa decisiva de la temporada, con dos importantes objetivos deportivos y la posibilidad de hacer historia tanto en el ámbito nacional como en el centroamericano.