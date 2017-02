¿Cristiano Ronaldo disfrazado de vampiro?

El Daily Mirror fotografió a Cristiano Ronaldo en Madrid disfrazado de vampiro.

El tabloide inglés publicó este jueves varias imágenes en las que se ve al crack portugués del Real Madrid acudiendo a recoger a su hijo al colegio vestido con una peluca blanca y negra, una máscara y una capa roja.

MISS BUMBUM wears MASK as Real Madrid star picks son up from school in fancy dress https://t.co/VsDt4M0ce3 pic.twitter.com/9q4r2JS69W

— Mirror Football (@MirrorFootball) 9 de febrero de 2017