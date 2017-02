Philipp Lahm confirma que se retira al final de la temporada

Philipp Lahm, capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana que ganó el Mundial de Brasil 2014, confirmó que se retirará al final de la presente temporada.

Lahm hizo estas declaraciones en el estadio Allianz Arena, después de ganar 1-0 al Wolfsburgo y clasificarse para los cuartos de la Copa, en un partido en el que destacó su labor por la banda derecha, asociándose con el holandés Arjen Robben.

Horas antes la revista Sport Bild publicó que el futbolista, que jugó su 500º partido con el Bayern Múnich el sábado, se retirará en junio, sin cumplir su último año de contrato.

Según esta información habría rechazado el puesto de director deportivo, vacante desde la salida de Matthias Sammer el año pasado.

Lahm lo confirmó tras el partido:

Antes de la comparecencia de Lahm, el presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, había rechazado confirmar o desmentir si el jugador seguiría vinculado al club.

Según las últimas informaciones, ahora es el director deportivo del Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, el favorito para suceder a Sammer.

“Hablamos con Lahm, pero no hay un plan A, B o C. No hemos hablado con nadie más, pero habrá un director deportivo a partir del 1.° de julio. No se trata del poder que tienes en esa posición, sino de la responsabilidad”, añadió.