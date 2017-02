Un fan de Falcons entierra su camiseta y advierte: “Déjame aquí, doy mala suerte”

El aficionado enterró su prenda junto al siguiente mensaje:

Un aficionado de los Falcons ha decidido hacer una especie de cápsula del tiempo en la que advierte al que la encuentre en el futuro de mantenerse lejos: “Doy mala suerte. No soy ‘cool’ ni vintage, y si no me crees busca ‘Super Bowl LI’ en Google”.

“En serio, vuelve a enterrarme”, continúa advirtiendo la nota. “No bromeo”, concluye el aficionado llamado Bryan.

Imagínelo…

Es el año 2150.

¿Usted que haría? ¿Haría caso a la nota o se dejaría llevar por la curiosidad?