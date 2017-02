VÍDEO | Increíble gol de un aficionado en clásico hondureño

El clásico hondureño entre Olimpia y Motagua terminó con el resultado de empate a dos tantos, en el minuto 90 y de la forma más polémica posible. Olimpia empató, sí, con gol de Roger Rojas en el último minuto pero los jugadores de Motagua, especialmente su portero, protestaron el tanto al colegiado.

La razón, la presencia de un aficionado marcando un gol a la vez que Olimpia empataba (fíjense, se ve claramente). No interviene en la jugada pero evidentemente es una situación surrealista, que puede molestar a los jugadores y que por supuesto no es legal. Aunque no intervenga directamente en el transcurso de la acción. ¿Debió el árbitro anular el tanto? (Sphera Sports)