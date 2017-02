Christopher Díaz: “Me dio escalofríos y estuve a punto de llorar

La emoción la conserva aunque su corazón late con menos intensidad después de haber jugado uno de los partidos más importantes en la historia del tenis nacional, y ahora con la cabeza fría pero con el objetivo trazado, la raqueta número uno de Guatemala, Christopher Díaz cuenta cómo fue su experiencia frente a México, y cómo se preparará para buscar la final del grupo II de la zona americana.

A sus 26 años Christopher es el máximo referente de este deporte en el país, inició a jugar a los ocho años y desde que debutó con el equipo de Copa Davis en 2009, ha soñado con llegar a una final, y aunque no será fácil, está a punto de cumplir esa meta.

El fin de semana Díaz junto con Wilfredo González hizo historia al haber vencido a México (3-1) en Copa Davis y a partir de este jueves iniciarán su preparación para cumplir otro sueño, clasificarse a la última serie del Grupo II, en busca del ascenso al grupo I.

¿Cuántos años esperó para disfrutar de una victoria como la que consiguieron el domingo?

Soy parte del equipo de Copa Davis desde 2009 y desde ese momento estaba esperando un triunfo importante como el que obtuvimos el fin de semana.

¿Qué significa para usted este logro histórico?

Muchísimo. Es el reflejo del trabajo, esfuerzo y sacrificio de mi familia y de la Federación, desde decidieron apoyarme para que jugara profesionalmente. Esto nos marca un parámetro de ver el nivel que tenemos, estamos avanzados en el tenis, y así como a México, podemos ganarle a muchos países más.

¿Qué pensó en el momento de la victoria?

Cuando salí de cambio estaba 5-2 y me hacía falta solo un punto para terminar y ganar la serie, me dio escalofríos y estuve a punto de llorar porque estábamos cerca de conseguir un logro histórico para Guatemala, no solo en lo personal si no para el tenis nacional. Me di cuenta de lo increíble que era y solo me quedó reír y pude relajarme para volver a competir.

Christopher Díaz ganó recientemente junto con Wilfredo González, la serie de Copa Davis ante México. Foto: COG

¿Qué hicieron diferente para vencer a un rival al que no se le había ganado?

La diferencia es que hoy en día tenemos un equipo, contamos con un grupo unido, en años anteriores Wilfredo era un jugador sin mucha experiencia, ahora tiene mucha experiencia, antes yo era el único que competía profesionalmente, ahora somos dos jugadores los que estamos activos en el circuito permanentemente.

¿Cómo han sido estos años en los que ha llevado en sus hombros el tenis guatemalteco?

Es algo que me llena de emoción pero es bastante duro, no es fácil, siempre que voy a Copa Davis, Juegos Centroamericanos o Centroamericanos y del Caribe, sé que la gente espera mucho de mí y eso siempre me pone presión extra, pero creo que lo he sabido manejar bien, con madurez y mucha responsabilidad.

¿Qué lo motiva a continuar en su carrera deportiva?

Pasión. Me gusta demasiado, estoy encantado con este deporte y alcanzar las metas que siempre he soñado,estar entre los mejores 100 del mundo y jugar un Grand Slam, eso me levanta día a día a seguir entrenando y luchando por realizar mis sueños.

¿Qué hace falta para que hayan más jugadores como usted?

Apoyo económico, he viajado a los torneos que he podido, solo, porque la Federación y el Comité Olímpico no pueden costearme todos los viajes, es muy caro, tengo que pagar hoteles, avión, comida, taxi, hidratación. Cuento solo con el apoyo de la Federación y el Comité, y eso es que soy el referente. Sería muy bueno si algunas empresas apoyaran, eso ayudaría a elevar el nivel del tenis nacional.

¿Cuál es la realidad del tenis en Guatemala?

Es buena, pasa por un buen momento, las mujeres han hecho un buen papel, los niños de 10-12 años ganan todos los torneos en Centroamérica y el Caribe incluyendo México, acabamos de ganarle a México. Tanto la Federación como los entrenadores están haciendo un buen trabajo a pesar de los escasos recursos con los que contamos.

En la historia Guatemala ha sido superior a Barbados, ¿cómo cree que será la serie?

Será un enfrentamiento diferente, siempre hemos jugado en grupo 3, que prácticamente es otro tipo de partido. Babados cuenta con un jugador que está entre los primeros 150 del mundo, y le ha ganado a jugadores que están entre los primeros 100 así que será una serie diferente, complicada y encima serán las condiciones de ellos pero no me cabe duda que tenemos muchas posibilidades de ganar esa serie y avanzar por primera vez en la historia a una final de grupo II. No es un boleto seguro y será muy duro, vamos a tener que llegar a hacer un buen papel si queremos ganar el privilegio de estar en la final de grupo II.

Christopher Díaz ganó recientemente junto con Wilfredo González, la serie de Copa Davis ante México. Foto: COG

¿Cómo se preparará para esta serie?

Viajo mañana a Turquía para jugar cuatro torneos, esa será parte de la preparación, también está la posibilidad de jugar en México. No había tenido torneos previos a la confrontación con México debido a una lesión en la muñeca izquierda que me tuvo fuera cinco meses.

¿A quién admira?

A Roger Federer por todo lo que ha hecho, por su manera elegancia, su manera de jugar en la cancha, la tranquilidad que maneja en cada partido y torneo, es algo admirable. Además acaba de ganar su Grand Slam número 18 después de haber estado lesionado seis meses.

En su palmarés, Christopher Díaz cuenta con cinto títulos en singles Future ATP y 14 en dobles. Ha alcanzado una final y una semifinal de Challenger en dobles, además alcanzó un puesto histórico para Guatemala, 320 en singles en 2011, y 275 en dobles en 2013.

En corto:

Le va al Barcelona

Prefiere el calor que el frío

Su lugar en el mundo es París

Su último libro leído: Open, de Andre Agassi

Su comida favorita es la carne asada

Se define como un luchador

Con información de: Reina Damián / Publinews

Fotos: COG