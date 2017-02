Contreras “Hay que estar tranquilo, agradecer a la gente por el cariño, pero creo que en este momento se tienen que unir”.

El mediocampista José Manuel Contreras enfrentará a su ex equipo el próximo sábado cuando visiten el Doroteo Guamuche Flores.

José el “Moyo” Contreras junto a la Antigua visitarán la cancha del estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores, en la sexta fecha del torneo Clausura 2017.

Contreras habló sobre que será enfrentar a su ex equipo, donde jugó la mayor parte de su carrera y no salió de la mejor manera, pero el mismo agradeció el apoyo de la gente cremas quien corea su nombre en el estadio a pesar de que ya no se encuentra en el club.

Aquí la entrevista con el “Moyo” Contreras: