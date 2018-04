Descubren el primer meme de la historia ¡Tiene casi 100 años! - Emisoras Unidas

Internautas comentan que este podría ser el primer meme de la historia. Esta imagen es del año 1921.

Se trata de una pequeña tira cómica que apareció en la revista satírica Judge hace 97 años. La imagen compara cómo cree que se ve una persona cuando le toman una fotografía con flash y cómo se ve en la realidad. La ilustración muestra, por un lado, a un hombre atractivo y bien vestido, y por el otro, lo deja ver en versión caricaturizada.

“¿Es este el primer meme?”; “Hemos estado creando memes durante más de cien años. Simplemente no teníamos Internet”; “Fotos de la licencia de conducir, en pocas palabras”; han sido algunos de los comentarios de los internautas.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy

