Despiden a trabajador por dar like a publicación antisemita - Emisoras Unidas

Despiden a trabajador por dar like a publicación antisemita

Un tribunal laboral de Bélgica aceptó que una empresa despidiera a un trabajador contable por haber dado like a una publicación antisemita en Facebook, informó el diario L’Echo.

La empresa con sede en Bruselas argumentó que realizó varias advertencias al hombre por este tipo de comportamientos, pues consideraba que atentaban contra la imagen de la firma.

El empleado publicaba en su perfil de Facebook artículos relacionados con el cómico francés Dieudonné, quien fue condenado por antisemitismo en Francia.

El hombre indicó que sus acciones estaban amparadas por la libertad de expresión y que había respetado su compromiso de no compartir ese tipo de publicaciones, por lo que dar like no equivale a compartirlas.

“Todo trabajador tiene derecho a su libertad de expresión, pero esta no puede en ningún caso empañar la imagen de la empresa y de sus dirigentes”, se lee en la sentencia.

