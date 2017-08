Despiden a mesera que llamó “Ching Chong” a un cliente asiático

Compartir Facebook

Un restaurante de Nueva York despidió a una mesera que se burló de un cliente asiático, al llamarlo “Ching Chong”.

Ziggy Chau compartió en su Facebook el ticket de un amigo, donde se burlaron de una mujer por su origen asiático, “esto le acaba de pasar a la madre de mi amigo”, escribió Chau.

En el recibo se puede observar como en lugar de escribir el nombre de la mujer, la mesera simplemente puso “Ching Chong”, la imagen se viralizo rápidamente y las criticas se dirigieron contra el establecimiento.

El restaurante anunció en Facebook que despidió a la persona responsable de burlarse de la mujer.

“Tengo que pedir disculpas a todos por la situación que pasó. He hecho muchas preguntas para llegar al fondo de la situación. Se me ha llegado la conclusión de que esto no es aceptable”, aseguró el gerente que se identificó como Rocco.

“Cualquiera que nos conozca, sabe que no somos racistas y que nos preocupan las personas y sus sentimientos. No tengo ninguna palabra. La situación de hoy me dejó sin palabras”, expresó.

