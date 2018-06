Despierta uno de los volcanes más peligrosos del mundo: Merapi - Emisoras Unidas

Después de la tragedia que provocó la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala se ha dado a conocer que uno de los volcanes más peligrosos del mundo ha despertado.

Se trata del Volcán Merapi ubicado en Indonesia. Por el momento ha registrado dos erupciones.

El Monte Merapi hizo erupción dos veces el viernes 1 de junio arrojando una columna de cenizas que alcanzó 6 kilómetros (4 millas) de altura y obligó a cerrar dos aeropuertos.

La Agencia Nacional para Manejo de Desastres dijo que el nivel de alerta por el volcán se mantiene sin variación, después de que fue aumentada desde su nivel más bajo el mes pasado.

También continúa vigente una zona de exclusión de 3 kilómetros (1,8 millas) a la redonda del cráter.

Timelapse video showing degassing from the crater area of #Merapi today 2th June. The volcano is still on Level 2, and the restriction zone is currently set at 3km. My recent photos and videos are taken outside the restriction zone. The zone is there for a reason, be safe. pic.twitter.com/ltpeV6Qgz5

— Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 2 de junio de 2018