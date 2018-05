Después de varios conciertos exitosos, Luis Miguel regresará a México con más presentaciones - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El aclamado cantante Luis Miguel ofreció presentaciones en abril para su público mexicano. Después del éxito obtenido el reconocido “Sol de México” regresará al Auditorio Nacional con más conciertos.

Ayer se confirmó que Luis Mi se presentará el 2, 3 y 4 de octubre.

Los precios (en moneda mexicana) para dichos conciertos son:

PREFERENTE A: 4 mil 990 pesos

PREFERENTE B: 4 mil 990

PREFERENTE C: 3 mil 990

PREFERENTE D: 2 mil 990

LUNETA A: 2 mil 290

LUNETA B: mil 990

LUNETA C: mil 790

BALCÓN A: 2 mil 490

BALCÓN B: 2 mil 190

BALCÓN C: mil 690

PISO 1 A: mil 390

PISO 1 B: 990

PISO 1 C: 890

PISO 1 D: 790

PISO 2 A: 690

PISO 2 B: 590

PISO 2 C: 490

PISO 2 D: 290 pesos.