Destrozan a celebridad de Hollywood por asistir ‘sedado’ a una entrevista - Emisoras Unidas

Sean Penn protagonizó una escandalosa entrevista en el programa nocturno de TV estadounidense que conduce Stephen Colbert, “The Late Show”.

Penn, quien ha asegurado estar alejando del cine y del mundo de Hollywood, acudió al espacio para presentar su última novela, titulada “Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel”.

Penn confesó que se encontraba bajo los efectos del medicamento Ambien, un potente somnífero que había tomado para intentar dormir luego de un vuelo.

“Entonces, en otras palabras, ¿todavía estás un poco en el tren del Ambien?”, le preguntó Colbert a Sean. “Un poco”, respondió el actor.

“¿Cómo podría distinguir el Sean Penn que ha tomado Ambien del que no?”, consultó el presentador al ahora escritor, el que contestó diciendo que eran muy parecidos mientras encendía un cigarrillo en plena entrevista.

“Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti”, le dijo Colbert en un momento a Sean Penn.

“Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos”, fue la sarcástica respuesta de este.

Ambas figuras hablaron del primer trabajo literario del artista, que trata la historia de un vendedor de fosas sépticas que se transforma en asesino.