Destrozan a Marco Antonio Regil por foto con su madre agonizando - Emisoras Unidas

El conductor mexicano Marco Antonio Regil vivió momentos de angustia y dolor el año pasado a causa de la enfermad de su madre.

Irma Sánchez fue diagnosticada con Alzhéimer y en febrero de 2017 falleció, por lo que el presentador, Marco Antonio Regil, se mostró muy dolido por esta gran pérdida.

Después de un año de la muerte de su madre, Marco Antonio decidió publicar una fotografía a través de cuenta personal de Instagram para recordarla.

La respuesta de sus seguidores no fue buena, pues comentaron que no tuvo que haber compartido dicha imagen; en la foto aparece el conductor junto a su madre, quien está en una cama de hospital.

"Hoy hace un año se fue de esta vida, pero vivirá para siempre en mi corazón. Mamá: Te amo y te extraño"

“Hoy hace un año se fue de esta vida, pero vivirá para siempre en mi corazón. Mamá: Te amo y te extraño”, escribió el conductor.

La imagen recibió fuertes críticas por parte de quienes no comparten la postura de Marco Antonio Regil y estos son algunos de los comentarios que le hicieron: “¿Te tomaste una foto con su cadáver? qué enfermo”, “En mi opinión, es de muy mal gusto subir una foto de tu madre en esa situación. Si ya había fallecido, que por lo que parece es así, no me parece que salgas con una sonrisa en el rostro si tanto decías amarla.”

A pesar de esto, algunos seguidores de Marco Antonio Regil respetaron su dolor y le dedicaron palabras de solidaridad: “Qué tierna foto, saludos Marco Antonio”, “Aún en la risa el corazón está llorando, está demás que te diga que te entiendo perfectamente” y “Por siempre estará junto a ti”, le escribieron.