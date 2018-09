Revelan año en que empezará la destrucción del mundo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El año 2020 supondrá un “punto de no retorno” para el cambio climático pues si no se empiezan a tomar medidas severas antes de dicha fecha, las consecuencias serán irreversibles para el mundo, advirtieron hoy expertos durante la inauguración del Tercer Encuentro Nacional “México ante el Cambio Climático”.

El mundo llegará a su fin

“La humanidad está llegando a un punto de no retorno y ya tiene fecha precisa: 2020. Si no se cambia la tendencia en los próximos meses, esta generación, que era la última que podía hacer algo para salvar al planeta, lamentará no haberlo hecho”, aseveró el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas.

El político lamentó el estado límite a la que se ha llegado, pues los científicos llevan décadas alertando de la situación y, ahora, parece que se van a cumplir “los peores escenarios previstos desde hace 15 años”.

“Las sequías están siendo más agudas y más prolongadas y las inundaciones tienen más presencias”, ejemplificó, acontecimientos a los que se suman la elevación de la temperatura global y el incremento del nivel del mar.

En esta línea, la directora del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Katyna Argueta, insistió en que “el cambio climático se está moviendo más rápido que nosotros y su velocidad provoca un llamado de auxilio a todo el mundo”.

“Si no lo detenemos, después de 2020 perdemos la oportunidad”, agregó la experta.

Ruiz Cabañas mencionó la importancia y repercusión del anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en julio de 2017, una decisión polémica del presidente Donald Trump y que exime a su nación de la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Renunció (el país) a su acuerdo y, aunque hoy sus delegados asisten a las reuniones, hay una enorme incertidumbre en el mundo porque por el momento no contamos con Estados Unidos”, refirió.

Esto, dijo, tiene un efecto sobre la lucha contra el cambio climático, ya que “otros importantes actores ahora muestran ciertas dudas de tener que asumir los compromisos de reducción de emisiones”.

Las dudas de los países, consideró, puede traducirse en una falta de liderazgo respecto a qué acciones emprender y, por ende, en una falta de financiación para detener el problema.

No obstante, el funcionario público aseguró que muchos países, entre los que incluyó orgulloso a México, están mostrando mucho interés en que se lleven a cabo acciones que frenen al enemigo común.

Pero las dudas de algunos de los países más importantes “están causando un retraso en las acciones y esto se ha notado en la dificultad para llevar a cabo el Acuerdo de París”.

El Tercer Encuentro Nacional “México ante el Cambio Climático”, se estará celebrando en la capital hasta el 20 de septiembre, congregando a múltiples expertos en la materia para analizar la problemática desde diferentes ópticas. EFE