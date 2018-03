Detienen a productor musical acusado de violación y corrupción de menores - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Un productor musical identificado como Mario Enrique “N”, fue detenido por los delitos de de violación, corrupción de menores y prostitución sexual.

La víctima que denunció al productor fue el cantante de Tampico Luis Armando Campos, participante del programa” La Voz… México”, quien fue prostituido por Mario Enrique “N” cuando apenas tenía 15 años de edad, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas, México.

El productor ofrecía al joven en una página de internet, explicó la víctima.

“Ahí ponía (en el sitio web) fotografías mías y al pie de la foto ponía: ‘Luis Armando Campos, 15 años, Tampico, Tamaulipas. Estoy a tus órdenes para complacer todas tus sesiones’. Entonces, ahí empezó a venderme con otras personas que tenían esos gustos. Llegaban clientes que lo contactaban mediante esa página”, detalló el cantante de Tampico.

“Me amarraban, me vendaban los ojos, me quitaban la ropa, me acostaban en la cama y me hacían muchísimas cosas”, señaló Luis Armando Campos a Noticieros Televisa.

Elementos de la Policía Ministerial ejecutaron la orden de captura, emitida por un Juez de Control, en calles de la colonia Allende, en el municipio de Tampico.

Con información de Noticieros Televisa