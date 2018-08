DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

¿Qué es la solidaridad?

Es ese apoyo que brindamos incondicionalmente a causas o intereses ajenos, y que responden a esa empatía sentimiento de justicia del ser humano.

Desde el año 2000 se promueve el 31 de agosto como día internacional de la solidaridad. No hay progreso social si la brecha entre ricos y pobres no se cierra. Pero no se trata de satanizar a quienes tienen acceso a los recursos, sino de asumir responsabilidades como ciudadanos y sociedad para que los derechos humanos y la dignidad de los menos afortunados se respeten.

https://derechoshumanosaro.wordpress.com/2013/08/31/31-de-agosto-dia-internacional-de-la-solidaridad/

Guatemala, es considerada por la comunidad internacional como uno de los países más solidarios. Cuando se trata de unirnos para ayudar hemos demostrado nuestra fuerza, ejemplo el reciente desastre vivido con la erupción de volcán de fuego.

Tanto para labores de rescate como para recaudar ayuda, los guatemaltecos demostramos que tenemos un gran corazón.

Y la solidaridad es importante para que un país, un continente, el mundo entero alcance la paz.

Finalmente les dejo con el video de una canción que se convirtió en el ícono de la solidaridad en la década de los 80.

JJ Barrios