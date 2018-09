¿Diana estaba embarazada cuando murió? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El patólogo que examinó el cuerpo de la princesa Diana ha revelado algunas de las preguntas candentes que a menudo le hacen sobre su muerte.

¿Diana tendría un bebé?

El Dr. Richard Shepherd dijo que se vio inundado con preguntas sobre la autopsia de la princesa Di, pero que desde hace tiempo se negó a revelar detalles íntimos.

Él dijo: “La gente preguntó: ‘¿Era hermosa? ¿Estaba ella en paz? ¿Estaba embarazada?”.

“Siempre me aseguré de no haber dicho nada, en todos los casos de interés público con los que estuve involucrado, que aún no habían aparecido en la prensa”, agregó.

“Patológicamente no había evidencia de que la princesa Diana estuviera embarazada, pero algunas mujeres dicen que saben que están embarazadas desde el momento de la concepción. ¿Ella era una de esas?”, relató.

Diana seguiría con vida

Shepherd también sostiene que Diana estaría viva para ver a sus hijos, Harry y William, casarse si hubiera usado el cinturón de seguridad.

En la investigación sobre la muerte de Diana, el investigador de accidentes Anthony Read dijo que podría “casi garantizar” que la pareja habría sobrevivido si hubieran usado cinturón y el automóvil viajara dentro del límite de velocidad.

Diana murió el 31 de agosto de 1997, después de sufrir lesiones fatales en un accidente automovilístico en el túnel de la carretera Pont de l’Alma en París.

Su acompañante Dodi Fayed, el conductor y guardia de seguridad Henri Paul también murieron en el accidente mientras su guardaespaldas Trevor Rees-Jones sobrevivió con heridas graves.

El automóvil viajaba a una velocidad máxima de 70 mph, el doble del límite de velocidad, y Paul superaba en tres veces el límite de consumo de bebidas alcohólicas.