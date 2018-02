Dice ser demasiado SEXY, que intimida a los hombres - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La suerte de la ¨FEA¨ la bonita la desea.

Es bueno tener una autoestima alta, pero todo tiene un limite.

los extremos son malos. Cherelle Neille tiene 26 años, vive en Manchester, Inglaterra, es asistente en una tienda y es madre de un hijo; y asegura que no ha podido encontrar el amor ni tener un novio porque “luce demasiado bien”, y esto intimida a los posibles candidatos…

“Para mí, siempre es la atención equivocada, nunca quieren conocerme como persona. Las chicas solteras tienen las relaciones duraderas y yo soy la que besa a todos los sapos.

“Estoy harta de la gente que supone que soy desagradable, cuando realmente soy una persona encantadora. Mis looks atraen a los chicos equivocados y ha sido muy duro, ahora estoy completamente por encima de los hombres.”

“Si veo a una chica bonita, definitivamente le digo lo que me gusta de ella, es bueno ser amable. Simplemente no me relaciono con muchas chicas como amigas.”

vos Crees que ser bonita tiene sus desventajas?