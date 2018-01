Dicen que Kim Kardashian se quito una costilla al igual que Thalia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Kim Kardashian se habría quitado una costilla, tal y como se rumoró lo hizo Thalíaen la década de los 90, según precisó la revista Star.

La publicación norteamericana puntualizó que la estrella de “Keeping up with the Kardashians” está obsesionada con lucir una cintura diminuta y que no le importó someterse a la dolorosa cirugía plástica, la cual fue el motivo principal por el que evitó embarazarse en 2017.

“Ella dijo que todo el dinero que pagó por la cirugía valió la pena. No hay límites para Kim cuando se trata de buscar el cuerpo perfecto”, señaló un allegado a la socialité, de 37 años, quien prefirió rentar un vientre para tener a su tercer hijo.

El supuesto nuevo procedimiento de Kim Kardashian cobró relevancia tras la publicación de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde modeló en ropa interior y dejó ver la notable transformación que sufrió su cintura.

“Luce muy diferente”, “Algo se hizo en la cintura”, “Qué cuerpo tiene, cada vez más diferente”, “Creo que me voy a operar para lucir igual a ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió la empresaria con la imagen, la cual superó los tres millones de ‘Me gusta’.