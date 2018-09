Dime cuanto pumpum tienes y te diremos que beneficios tiene tu cuerpo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El sexo no sólo sirve para hacernos sentir bien y tener un momento de placer, ya sabíamos que también puede ser muy bueno para nuestra salud tanto física como mental. Pero ahora es momento de saber qué tantos beneficios te estás perdiendo por no tener el sexo suficiente, pues nos acabamos de enterar que no aporta lo mismo practicarlo una, tres o siete veces a la semana. Así que toma nota y haz los cambios necesarios, todo sea en nombre de la salud….

1. Una vez por semana

Por si no lo sabías, una de las hormonas que liberamos al momento de tener sexo es la oxitocina, una sustancia que entre muchas otras cosas, nos ayuda a conciliar el sueño. Pero por si eso no fuera poco, la ciencia ha confirmado que dormir ayuda a perder peso, y el insomnio incentiva la obesidad. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer la próxima vez que puedas dormir.

2. Dos veces por semana

Suele ser la media en la mayoría de las parejas estables, tener sexo un par de veces a la semana ayuda a mejorar tu sistema inmunológico. Esto quiere decir un 30% aproximadamente más de proteínas inmunoglobinas que ayudan a protegerte de enfermedades.

3. Tres veces por semana

Es muy probable que tengas un riesgo menor de sufrir problemas cardíacos. Tener relación 3 veces por semana mejora el funcionamiento de tu corazón, y como consecuencia tienes un mejor ritmo cardíaco el cual ayuda a mejorar la circulación de la sangre.

4. Cuatro veces por semana

Podría ser el secreto mejor guardado de la eterna juventud, pues tener relaciones cuatro veces a la semana te hará lucir más joven. Seguramente te estás preguntando cómo es esto posible y aquí te lo explicamos… Básicamente se debe a que el sexo produce hormonas del crecimiento que favorece el desarrollo de tu piel. Es decir, un cutis más suave y terso con menos arrugas.

5. Cinco veces a la semana

Siempre hemos sabido que mucho sexo es igual a más energía, pero no sabíamos que esto se refleja en una mejor concentración. Estar concentrado en tus deberes se traduce en una actitud más optimista hacia la vida.

6. Seis veces a la semana

Claramente la circulación de la sangre es abismalmente mejor que alguien que no tiene relaciones sexuales, por lo cual el cerebro es la parte del cuerpo que tendrá más beneficios. Se liberan hormonas que podrían ayudar no solo a una mejor capacidad intelectual, incluso ayuda a la creación de nuevas neuronas.

7. Siete veces a la semana

Aquí los beneficios son totalmente integrales, no solo obtendrás todo lo mencionado anteriormente, sino que además ayuda a tu estado de ánimo. Te sentirás más feliz,pues el sexo constante produce endorfinas.