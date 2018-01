"Dios sabe que he sido una persona de buenos principios" dijo Rudy Villeda al llegar a Tribunales - Emisoras Unidas

“Dios sabe que he sido una persona de buenos principios” dijo Rudy Villeda al llegar a Tribunales

El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Rudy Villeda, fue ingresado a la Torre de Tribunales luego de ser capturado por un nuevo caso investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Se me indicó que fui capturado por enriquecimiento ilícito, no dijeron porque caso. La verdad en el tiempo que trabajé en la SAT, traté de hacerlo todo apegado a la ley. Dios sabe que he sido una persona de buenos principios” dijo el extitular de la SAT al llegar a Tribunales.

El exfuncionario fue detenido esta mañana en su vivienda ubicada en la zona 16 capitalina, aparentemente por el delito de enriquecimiento ilícito. Villeda es el único de los ocho capturados este jueves que ha sido llevado a la Torre de Tribunales.

