Diputados apoyan el transfuguismo en el Congreso y dicen que hay interpretaciones diversas - Emisoras Unidas

Muchos congresistas se ven amenazados de no poder participar en las elecciones de 2019 y están presionando para que sea reformada la Ley Electoral y de Partidos Políticos respecto del transfuguismo que ellos mismos prohibieron en 2016.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso propone que el cambio del artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) quede de la siguiente forma:

“Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra agrupación política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección”.

El programa A Primera Hora invitó a cuatro diputados para conversar sobre este asunto:

Juan José Porras, del partido Visión y Valores (Viva)

del partido Visión y Valores (Viva) Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo)

de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) Eduardo Zachrisson Castillo,del Partido de Avanzada Nacional (PAN)

Los cuatro coinciden en que se está malinterpretando la reforma, pues ésta habla de “recibir o incorporar” a diputados a otro partido, no de “postularlos” en elecciones generales.

Juan José Porras

¿Cómo está la situación en el Congreso?

Ya hay dictamen favorable sobre el transfuguismo. Hasta donde comprendo, lo que se buscó fue regresar a la redacción que la Corte de Constitucionalidad (CC) había autorizado como se envió en la reforma de 2016, que en el cuarto año los diputados podrían cambiar al bloque por el cual fueron electos, siempre y cuando se cumpla con el trámite que corresponde.

¿Cómo ve los cambios?

Siempre hay algunos diputados del Listado Nacional que son figuras en su partido. Siempre ha sido ese el apoyo que el Presidente ha tenido en esos listados. No es lo ideal esos listados, pero todas las personas y partidos deberían hacer una ‘peinadita’ de quiénes forman parte de esos listados.

El transfuguismo es una mala palabra en estos momentos, pero posiblemente haya diputados que no se sientan identificados con una posición partidaria y por eso se cambien.

¿No es temor porque quieren mantener su inmunidad?

El asunto es cuál es la interpretación que se le dará cuando un partido presente sus diputados y sus intenciones. Dicen que el TSE analizará caso por caso de diputados, alcaldes… ¿qué cantidad de incidentes se van a presentar?. Eso puede generar una inestabilidad a la institucionalidad del país. Eso no creo que sea bueno para nadie.

Hay interpretaciones en relación de la norma. Es interesante que la CC nos lo aclare. ¿Cómo hacemos para que esto sea diferente? La ciudadanía lo que tiene que hacer es involucrarse y requerir una solución con suficiente ética.

Óscar Argueta

¿Podría explicar cuál es la diferencia del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Electorales?

En esta comisión no he estado. La iniciativa del 2016 viene desde el 2015. Más allá de cómo quedó, la reforma prohíbe recibir o incorporar, y la CC dice que no necesariamente se necesita ser de un partido para postularse. Se está haciendo un enredo de un tema que no tiene las implicaciones que se dicen que tiene.

Muchos asumen que recibir o incorporar diputados a un partido, representa condición previa para postular y no es así. En 2014 y 2015 se manda la consulta si se debe ser afiliado a un partido, la CC dice: No.

Que es recibir o incorporar. Si yo digo: Eduardo Zachrisson Castillo, yo quiero que te hagas cargo de un distrito. Eso es incorporar. Se está haciendo un relajo de lo que no hay. Es un momento en que los ánimos están caldeados y se observa un tema de forma equivocada.

¿Cómo hacer para que interprete de la forma correcta?

Partamos de que la ley se interpreta a partir de su texto. Si tenemos una duda podemos consultar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se habla de recibir e incorporar, no de postular.

La población ha exigido la depuración del Congreso

El Congreso se ha venido depurando de forma democrática por más de la mitad de los que lo integran. En esta legislatura más de 90 que no fueron electos. Muchas personas aún no entienden cuál es la función del Congreso.

La principal función del Congreso es debatir los problemas del país y encontrarles una solución.

Carlos Chavarría

¿Se está traicionando a la plaza del 2015 con el transfuguismo?

Partiendo del punto que causó el movimiento del 2015. Se abusó de la figura de cambiarse bancadas. Hubo diputados que se cambiaron de partido tres, cuatro y hasta cinco veces, restando representatividad al Congreso. La posición de mi bancada es no votar por la reforma del artículo 205 de la LEPP.

Estábamos claros en que se trata de recibir e incorporar. Si alguien esta afecto a que se postule, que apele en la CC. La Constitución dice del derecho de elegir y ser electo.

El fondo es que en estos cuatro años alguien podría quedarse en el bloque A o en el B, en las próximas elecciones sí se podría participar en las opciones A, B o C. Ahora el problema es electoral y del abuso de cambiarse.

¿Están viendo sus intereses los diputados?

Definitivamente. Cuando se habla de la mercantilización de la política desde hace 20, eso tiene como consecuencia que no prevalece el bien común. No estamos legislando para la nación. Cuando no cumplimos con los artículos 1 y 2 de la Constitución, se vuelven intereses personales. Siempre tiene que haber uno u otro ingrediente de interés personal.

Hay una gran desesperanza en la población. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo no han respondido a los intereses de la nación. El Congreso ha estado cooptado toda la vida.

Estamos en deuda con la población. Yo no me siento descontento. Yo fui diputado en la primera legislatura y también había mucha crítica. Pero ahora, por mucho, el Congreso ha estado en deuda.

Eduardo Zachrisson Castillo

¿Esta discusión no sale ‘tirando’ en año electoral?

Es un tema que despierta. Se había quedado aletargado y surge porque ya vienen las elecciones. Todos se sienten como que ya les agarró los dedos la puerta y es, y fue bueno, lo que se hizo. No permitir migrando de un lado otro. Le da estabilidad a la institucionalidad de los partidos.

Si la CC lo probó de una forma y los diputados lo aprobamos de otra forma, esa es la ley. El PAN no está de acuerdo en cambiar esa disposición.

Son intereses de los diputados

Es cuestión de interpretaciones. No comparto lo manifestado por el diputado Óscar Argueta. Serán las cortes las que van a decidir si se podrá o no. El pánico del que hablamos es que sabemos que las cortes pueden tomar un camino diferentes.

Nuestra responsabilidad es legislar lo más claro posible para que no se den interpretaciones diferentes, como se está dando ahora.

La población ha exigido la depuración del Legislativo

Desde que hubo una depuración en el Congreso, en 1993. Desde entonces, siempre se ha venido hablando de depurar las instituciones. La octava legislación ha hecho cambios a lo que se tenía y, a pesar de que hay un interés grande en la depuración, esta no camina si no estamos haciendo las cosas mal. No hay todo totalmente mal hecho.

Hay interpretaciones en que hay gente que no entiende cuál es la labor del diputado. Depurar el Congreso ahora, sería un problema porque traería más caos.