Diputados británicos acusan a Facebook de amenazar al diario "The Guardian" - Emisoras Unidas

Diputados del Parlamento británico acusaron este jueves a la red social Facebook de haber “acosado y amenazado” al diario “The Guardian”, que publicó el escándalo de la filtración de datos de millones de usuarios de la compañía. El jefe de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, compareció hoy ante el comité parlamentario de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, que le citó en el marco de su investigación sobre si la red social protegió de forma adecuada la privacidad de sus clientes. #Facebook mejora la detención de propaganda yihadista, asegura la compañía. Más detalles aquí ► https://t.co/ly5B91Y29L pic.twitter.com/qkAP7j5Wuw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 24, 2018 Interrogatorio Schroepfer fue interrogado sobre por qué Facebook había amenazado con demandar al rotativo británico cuando publicó la filtración de datos de 87 millones de usuarios de Facebook, sin contar con su consentimiento, a la consultora británica Cambridge Analytica para ayudar supuestamente a la campaña electoral del presidente de EEUU, Donald Trump, y a la del “brexit”. “Siento que los periodistas piensen que estábamos previniéndoles de sacar la verdad a la luz”, contestó Schroepfer, quien reconoció que fue “un error” no informar “en el momento” en el que se percataron de que se había producido esa filtración. Psicólogo defiende su rol en el escándalo Facebook-Cambridge Analytica. Más detalles aquí ► https://t.co/OAhhx70K2w pic.twitter.com/rXtBg0mLXc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 23, 2018 Desconocimiento El responsable de tecnología de la compañía estadounidense admitió que Facebook desconocía “hasta hace poco” que un trabajador de la red social estuvo a su vez empleado por Aleksandr Kogan, el catedrático de la Universidad de Cambridge al que Mark Zuckerberg señaló como responsable de la filtración a Cambridge Analytica, ya que diseñó el programa que recabó la información. Además, reveló que “nadie en Facebook” leyó los “términos y condiciones” que estableció Kogan en su aplicación, una afirmación que causó la perplejidad de los parlamentarios. Después de Telegram, Rusia se vuelve contra Facebook. Vea aquí: https://t.co/HOKjGCYqXe pic.twitter.com/ui3IcjqhD6 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018 Acusación “Eres el responsable de Tecnología, ¿como podías no saberlo?” se preguntó uno de ellos.

El presidente de la comisión, Damian Collins, acusó a Facebook de tener herramientas en su plataforma que ahondan en el interés de la publicidad “más que trabajar por el usuario”. Schroepfer se comprometió a que la “propaganda política” sea mucho más “transparente” en el futuro, pero manifestó que “ahora mismo” no es posible para los usuarios deshacerse por completo de esos anuncios. Los diputados británicos pidieron el mes pasado la comparecencia ante este comité del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pero éste declinó el llamamiento. EFE