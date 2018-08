Diputados reaccionan ante tuit de Iván Velásquez - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, por medio de un tuit recordó a los diputados que su derechos a antejuicio no implica que no puedan ser investigados.

En su cuenta de Twitter, el jefe de CICIG señala que el antejuicio, según la Constitución, “es una garantía para no ser detenidos ni juzgado”. El comisionado concluyó su mensaje con la frase: “Inmunidad no es impunidad”.

Reacción de diputados

Ante la publicación del comisionado, al menos tres diputados al Congreso de la República reaccionaron al respecto.

Andrea Villagrán de la bancada TODOS, indicó que varios constitucionalistas han comentado que si se puede investigar y no debería ser impedimento.

Por su parte, Sandra Moran de CONVERGENCIA, dijo que debe analizarse hasta dónde puede abarcar el antejuicio. Asimismo, señaló que es un análisis porque el antejuicio da posibilidad de que no haya una investigación profunda.

Fernando Linares-Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó que el antejuicio es una protección para que no se use como “intimidación”. Aseguró que en el caso de los diputados no se puede investigar.

Con información de Francisco Pérez.