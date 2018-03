Diputados señalan que volverán a citar a Jordán Rodas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hay diputados que están a favor y otros en contra de que el Pleno del Congreso cite al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por considerar que no se está cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Legislativo.

La Corte de Constitucionalidad (CC), a petición de otro grupo de parlamentarios, declaró improcedente la cita y amparo al magistrado de conciencia para que no llegara al Congreso, porque en la nota de invitación no figuraban cuáles están las causas del llamado.

Continúa polémica por citación del Congreso al magistrado de conciencia.https://t.co/7cLK7Qz0hZ pic.twitter.com/fnuXHo8tBY — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 20, 2018

Para conocer la versión del Legislativo, el programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con dos diputados: Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, que está a favor de la citación, y Enrique Álvarez, de Convergencia, que no aprueba la propuesta.

Manuel Conde Orellana

¿Cuál es el futuro del PDH?

El futuro es que el Procurador, perdón, que el señor Jordán Rodas tiene que llegar al Congreso porque es un comisionado del Congreso. ¿En qué momento, cómo y en qué condiciones? En las que la ley nos lo permite.

¿Hay intención de destituirlo del cargo?

Lo que existe es la intención del Congreso de hablar con su comisionado, no solo por su participación en una marcha, si no de su desempeño. La visión política de cada cual, es otra cosa.

Reducirlo a una marcha, eso es minúsculo. Él ha cometido un cúmulo de errores, de fallas y de incumplimiento de sus deberes. Él ha ido a pedir el linchamiento político de dirigentes de muchas instituciones. De eso queremos hablar, en el marco de la ley. Ese es un derecho legítimo del Congreso.

Enrique Álvarez

Si se cumplen los procedimientos, no veo ninguna razón por la cual que el PDH no llegue al Pleno. Lo que nosotros señalamos son las motivaciones políticas para utilizar una acción en las que el PDH no tenía nada que ver para acusarlo y para hostigarlo en el Congreso.

La CC reconoció que el procedimiento para llevarlo al Pleno no era el adecuado. Que se pueda producir en el corto o mediano plazo, sería posible. Lo único que desearíamos es que se respete la institucionalidad y a la persona.

Lo que Manuel Conde expresó, es un derecho que nadie puede discutir. El problema es que con frecuencia, en el Congreso se falta el respeto a los funcionarios, lo que no dignifica la institucionalidad del Congreso ni a quienes ahí estamos.