Diputados y analistas debaten acerca del transfuguismo en el Congreso - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El diputado Luis Enrique Hernández Azmitia, jefe de la bancada del Movimiento Reformador (MR), presentó esta semana en el Congreso una iniciativa de ley por medio de la cual propone reformar el artículo 205 “ter” de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que prohíbe el transfuguismo.

El legislador fue contactado por la vía telefónica por el programa A Primera Hora para conocer el fundamento de su propuesta. “No es que esté en favor del transfuguismo. Este ya está castigado por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Sin embargo, en el año 2016 tuvimos una reforma la LEPP, que es de rango constitucional y debe seguir un debido proceso para que el Congreso apruebe cualquier reforma”.

Agregó: “En su momento el diputado Mario Taracena propuso el cambio del artículo 205 “ter” y cambio el espíritu del mismo, imposibilitando a los diputados participar en elecciones y permitiendo que se den diversas interpretaciones de que un diputado pueda reelegirse o no. Hay inconstitucionales en el caso de elegir y ser electo, y a la libre asociación”.

Asimismo dijo: “El diputado Taracena es mi amigo, pero en el espíritu que planteó se violó el debido proceso. Lo más importante es que esto sea a interpretación de la Corte de Constitucionalidad (CC). Vamos a hacer una consulta a la CC. Se espera que para 2019 haya 28 partidos 158 candidatos a diputados. La iniciativa que puse es la derogación del 205 “ter”, no es a favor del transfugismo”.

¿Lo que se plantea es que no haya discrecionalidad en el Tribunal Supremo Electoral sobre 158 candidatos?

“Correcto. Cuando se lee el artículo 205 “ter” se lee una interpretación aviesa. Fue Taracena el que lo aprobó, previo a contar con la opinión de la CC. Hay diputados a quienes se les canceló sus partidos y ahora son independientes. Según la interpretación no se van a poder reelegir, no podrán postularse”.

“El interés es tener un marco legal claro y que no haya interpretaciones erróneas. Lo que no podemos tener, en una ley de rango constitucional con un artículo que se preste a diversas interpretaciones”, subrayó Hernández Azmitia.

Consultado el congresista Mario Taracena sobre lo que dice Hernández Azmitia, de que el proceso de cambio del artículo 205 pudo estar viciado en 2016, expuso:

“Como lamento que Hernández Azmitia esté en esa disposición. Desgastando al Congreso, luchando en defender lo imposible. Es clarísimo que no se podía hacer más. Se hizo bien pensado y discutido en una mesa de trabajo. Cuando se llegó a un consenso, yo firmé el asunto. Solo lo firmé yo porque era el Presidente del Congreso, y me siento muy orgulloso por eso”.

Agregó: “Personas como él, que siguen defendiendo el transfuguismo… si quieren ponerme un juicio, con mucho gusto. No se hizo nada incorrecto, todo fue transparente”.

Asimismo dijo: “Que no venga a asustar con el petate del muerto. Él no ha entendido la diferencia de optar a un cargo y que el que es electo no se puede cambiar de partido. Los que están pensando en eso son los que están echando filo a la navaja para atraicionar a su partido. Ya están pensando en cambiarse de partido antes de las elecciones de 2019”.

Insistió: “Es legítimo si lo quieren arreglar, están en su derecho. Yo votaré en contra de todas formas. Lo que Hernández Azmitia tiene que recordar que fueron 120 diputados los que respaldaron el cambio. Yo hice la propuesta, pero hubo 120 diputados que la aprobaron. Como le dije al presidente: calladito te ves más bonito”.

¿Cómo analiza la situación del Congreso para lograr un cambio de ese tipo?

“Déjeme decir algo: Luis, de amigos no es estar amenazando con hacerme un juicio. Si me vas a meter juicio, hacelo. Lo que tenés que entender es que una vez electo no te podes cambiar de partido. Te quedas independiente. Punto.

Analistas opinan

Al respecto, Renzo Rosal y Juan Callejas, quienes participaron en el programa A Primera Hora, opinaron respecto de la propuesta del diputado Hernández Azmitia.

#EUPolarización Rosal sobre modificaciones a la Ley Electoral presentada por el diputado Luis Hernández Azmitia: “Es una actitud vergonzosa, él es el reflejo del transfuguismo. Es vergonzoso, un alto nivel de cinismo”. pic.twitter.com/3sDxHjysDG — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 3, 2018

Rosal señaló:

“Es una actitud vergonzosa de Hernández Azmitia. Él es el reflejo de los grandes tránsfugas de este país. Ellos mismos aprobaron esa reforma, que no se dieron cuenta, es otro asunto. Lo que hace es colocar y aumentar los señalamientos de incertidumbre de duda sobre el Congreso, cuando se presentan esas propuestas”.

“El solo hecho de presentarla es un alto nivel de cinismo. Lo fundamental es que es afortunado que haya un debate entre los ponentes y la oposición, que se libre en una escena pública y transparente, y no que se gesten entresijos que generan duda e incertidumbre”.

Callejas opinó:

“Yo lamento que nuestros diputados tengan sus mentes tan pequeñas. No estamos pensando en la transformación del sistema político como se debiera. Vamos a llegar a elecciones en 2019 con leyes que siguen estando obscuras con un TSE débil”.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼