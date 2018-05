Diputados y PDH podrían denunciar a Canciller si no informa de viaje a Israel - Emisoras Unidas

La diputada Andrea Villagrán, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia indicó que de incumplir con la entrega de información solicitada por los gastos de la comitiva que viajó a la inauguración de la Embajada de Guatemala en Jerusalén, se denunciará a la canciller Sandra Jovel.

Entre tanto, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, dijo que la acción del Organismo Ejecutivo demuestra opacidad y no descartó presentar una denuncia por retención de información, aunque esta en análisis en el Departamento Jurídico.

La Canciller se ha negado a revelar el nombre del empresario que pago el viaje a Israel de la comitiva del presidente Jimmy Morales.

#EUViajeJimmy | No, no y no. Canciller insiste en que no revelará el nombre del financista del viaje a Israel.https://t.co/8LwEMXw29U pic.twitter.com/uXQUzszWLG

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 22, 2018