Director guatemalteco lleva al cine atentado terrorista que marcó su familia - Emisoras Unidas

El director guatemalteco Kenneth Müller retrata el atentado del que fue víctima su familia en 1980 y que dejó a su hermano sin audición en la película “Septiembre”, una cinta que presenta hoy en el festival de cine de Miami y que aborda una experiencia que lo marcó.

“Yo aprendí a hablar con señas antes que a hablar con la voz. El atentado nos marcó para siempre y nos tocó lidiar con esto toda la vida”, explicó el director a Efe.

El verdadero amor de un padre | The true love of a father – “SEPTEMBER” by @kennethmullerg (@SeptiembreMovie) starring Costanza Andrade and @salisazo | Official Selection Nominee for MDC’s 35th Miami Film Festival #zenomountainaward | Reserve Now: https://t.co/VVj9CH1y2y pic.twitter.com/ZN08qgUMXf

— Miami Film Festival (@MiamiFilmFest) 16 de enero de 2018