Directora de jardín infantil contrata una 'pole dancer' para los niños - Emisoras Unidas

Para el comienzo de un nuevo año escolar, este 3 de septiembre, la directora del jardín de infancia Xinshahui, en la sureña ciudad china de Shenzhen, pensó que un variado espectáculo de danza sería una gran bienvenida. Pero la fiesta programada dio un giro inesperado cuando en el escenario apareció una ‘bailarina de barra’. El video del show en el jardín infantil se hizo muy pronto viral en las redes sociales.

“El objetivo era lograr que los niños aprendieran más sobre la diversidad de estilos de baile”, dijo Lai Rong, la directora en cuestión.

“¿Quién pensaría que podía ser esa una buena idea?”, escribió por su parte Michael Standaert, uno de los padres presentes en el espectáculo. “Estamos tratando de sacar a los niños de la escuela y recuperar la matrícula que pagamos”, añadió.

Who would think this is a good idea? We’re trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn’t give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774

