Diseño de "sandalias deportivas" reciben fuertes críticas - Emisoras Unidas

Se dice que el gigante del calzado Nike está lanzando una serie de sandalias con “mariconeras” con cremallera incorporadas para llaves, cambio suelto y cualquier otra cosa que pueda necesitar.

Las diapositivas ‘Benassi’ de Nike ya se han convertido en un elemento básico de verano, pero la última versión de la marca está provocando una serie de burlas en las redes sociales.

Las sandalias vienen en tres combinaciones de colores retro de los años 90 y cuentan con una pequeña bolsa para colgar en la parte superior de la correa del zapato.

Guys are you feeling these nike fanny pack slides? 👀👀👀👀 I lowkey would rock these as a woman I need all the storage space possible -Miss J 😂😂😂 #fannypack #nike #sliders #fashion #lipgloss #keys #storage #lifehacks pic.twitter.com/pqhF5durLt

— The South East Call (@TheSECall) May 31, 2018