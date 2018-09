Disney rediseña a una princesa por su color de piel - Emisoras Unidas

Disney se vio obligada a rediseñar a una princesa después de que activistas afirmaron que su piel había sido “blanqueada”.

La princesa Tiana se convirtió en la primera princesa de piel oscura de la compañía cuando fue creada para “La princesa y el sapo” hace nueve años.

Pero los fanáticos que esperaban el lanzamiento de la nueva película, Ralph el demoledor 2, notaron que la piel del personaje era más clara y que su cabello era más liso en el avance de la película.

La organización benéfica antirracista Color of Change inmediatamente estableció una petición y contactó a Disney con respecto a su nuevo aspecto.

La organización dijo que “no se parecía nada” como su personaje original y dijo que ahora tenía una nariz “más delgada” y “cabello rizado suelto”.

Dijo que la nueva descripción era “inaceptable” y acusó a Disney de “no preocuparse” por la “diversidad de la comunidad negra”.

Big news. Because of COC members and convos with @DisneyAnimation, Princess Tiana has been restored to her original depiction. Now when Black girls watch #WreckItRalph2, they’ll see Tiana and other princess of color that actually looks like them on screen #BlackGirlMagic pic.twitter.com/4ZPJm4aZyz

— Rashad Robinson (@rashadrobinson) September 20, 2018